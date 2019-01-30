«Полка»: большой разговор о русской литературе

В Доме культуры «Ясная Поляна» состоится большой разговор о русской литературе с редакторами образовательного портала «Полка»: Юрием Сапрыкиным, Варварой Бабицкой, Львом Обориным и Полиной Рыжовой. Они расскажут о своих любимых русских писателях — об их жизни, книгах и идеях.

Редакторы проекта «Полка» изучают русскую классику и еженедельно выпускают подробные статьи-путеводители по самым важным русским книгам. За каждой книгой, о которой пишет «Полка», стоит ее автор — не просто портрет из учебника литературы, но живой человек со своими страстями, прозрениями и предрассудками.

Толстой и Гоголь, Булгаков и Цветаева, Розанов и Белый: что они любили и ненавидели, о чем спорили, за что боролись, почему их книги важны для нас сегодня. На эти и другие вопросы постараются ответить редакторы проекта Лев Оборин, Варвара Бабицкая и Полина Рыжова, а также руководитель «Полки» Юрий Сапрыкин.

Вход по предварительной регистрации.

«Полка» (polka.academy) — образовательный проект о самых важных русских книгах, отобранных десятками профессионалов в области литературы.

- Мы решили сделать нормальный человеческий учебник литературы, только для взрослых. Во-первых, заново соберем этот канон: не просто перепишем книжки из школьной программы, а попробуем понять, что такое классика сегодня. А во-вторых, про каждую из этих книг расскажем через вопросы, которые могут возникать в голове у обычного читателя, — рассказал Юрий Сапрыкин во время визита в Ясную Поляну в марте прошлого года, еще до запуска проекта.