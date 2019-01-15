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Михаил Башаков и Борис Плотников (при участии «Чертополох»)

Михаил Башаков и Борис Плотников (при участии «Чертополох»)

В рок-клубе М2 состоится большой концерт Михаила Башакова и Бориса Плотникова при поддержке тульской группы «Чертополох». Михаил поет и играет на акустической гитаре, а Борис -виртуозно исполняет партии на губной гармонике.

Михаил Башаков — российский музыкант, поэт, автор-исполнитель, художник. Лидер и автор песен группы «Башаков Бэнд». Недавно дуэт Михаила Башакова и Сергея Чигракова взял золото в Чартовой Дюжине Нашего радио.

Борис Плотников — призер международных конкурсов, участник группы «Башаков бэнд» и группы Евгения Маргулиса.

Коллектив «Чертополох» образован в 2002 году в Туле. Исполнители запомнились, как последователи группы «Калинов мост». В 2018 году после долгого творческого перерыва почти в десять лет группа «Чертополох» вновь вернулась на сцену и приняла участие в фестивале неформатной музыки Холмоwood.

Стоимость: от 800 р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 февраля 2019, пятница
19:00
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