По данным аналитики hh.ru, за последние 30 дней весны жители региона обновили свыше 35,1 тысячи резюме. Из них более 5,5 тысяч соискателей прямо указали, что ищут основную или дополнительную работу именно в дистанционном формате. Особую актуальность удалёнка для местных жителей традиционно приобретает весной и в преддверии лета. Так, за последний год около 40% опрошенных hh.ru признались, что даже в летнем отпуске продолжают работать. В связи с этим Александр Кузнецов, эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru, подробно объяснил, на каких условиях жителям области разрешено трудиться удалённо, как правильно прописать этот режим в договоре и вправе ли работодатель потребовать возвращения сотрудника в офис.

Какие условия обязательно включать в трудовой договор при удалёнке?

В договоре необходимо чётко зафиксировать:

сам факт выполнения работы вне территории работодателя;

конкретное место работы (домашний адрес сотрудника, коворкинг и т. д.);

размер и порядок компенсации за использование личного оборудования и ресурсов (например, интернета).

Кроме того, в договоре или допсоглашении можно указать срок удалённой работы (бессрочно или на ограниченный период), регламент взаимодействия, режим рабочего времени и условия вызова в офис. Чем детальнее стороны пропишут эти правила, тем меньше возникнет разногласий в будущем.

Может ли работодатель перевести сотрудника на удалёнку без его согласия или вернуть обратно в офис?

Без согласия работника перевести на дистанционный режим допустимо только в исключительных чрезвычайных ситуациях. В таком случае удалённая работа прекращается, как только отпадают вызвавшие её обстоятельства или отменяются соответствующие решения. В иных ситуациях, если удалёнка была установлена бессрочно, работодатель не может просто так вернуть сотрудника в офис — для этого потребуются серьёзные основания.

Как контролировать рабочее время дистанционного сотрудника?

По умолчанию режим рабочего времени устанавливается самим сотрудником, если иное не прописано в трудовом договоре, локальных нормативных актах или коллективном соглашении. Иными словами: работодатель может прямо указать в договоре конкретные часы работы. Если же такого условия нет, работник сам определяет свой график. При этом прямой контроль за его временем затруднён, поскольку рабочее место не находится под наблюдением компании.

Обязан ли работодатель компенсировать расходы на интернет, технику и оборудование?

Да, компания обязана выплачивать сотруднику компенсацию за использование его личных средств (ноутбук, интернет и т. д.) для выполнения рабочих задач, а также возмещать связанные с этим расходы. Однако конкретную сумму и порядок выплат определяет сам работодатель.

Кто отвечает за охрану труда при удалённой работе?

При дистанционном режиме работодатель выполняет не все обязанности по охране труда, а лишь их часть. Например, если несчастный случай произошёл в офисе или на производственной площадке, компания обязана провести расследование. В случае с удалёнщиком расследование проводится на основании информации, которую предоставил сам работник.

При этом важно помнить: если травма получена дистанционным сотрудником в рабочее время при исполнении должностных обязанностей, он вправе требовать от работодателя компенсации морального вреда через суд.



