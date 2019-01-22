Алиса
В ДК «Туламашзавод» выступит рок-группа «Алиса» в рамках юбилейного тура по стране.
«Алиса» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Ленинграде. Одна из самых популярных отечественных рок-групп России и СССР. Лидер и автор большинства песен «Алисы» — вокалист Константин Кинчев.
В настоящее время «Алиса» активно работает над записью новых произведений, является одной из популярнейших групп в России и выступает в качестве хедлайнера на различных фестивалях.
Дополнительная информация по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02
Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
15 февраля 2019, пятница
19:00