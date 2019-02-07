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Громкая связь

Громкая связь

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 14.02.2019
 
Режиссер:
Алексей Нужный
  
Актеры:
Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко
  
Жанр:
комедия, драма
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

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