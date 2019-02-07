Громкая связь
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 14.02.2019
Режиссер:
Алексей Нужный
Актеры:
Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко
Жанр:
комедия, драма
Продолжительноcть:
96 мин
Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.
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Завтра
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16 февраля, суббота
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17 февраля, воскресенье
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18 февраля, понедельник
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19 февраля, вторник
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20 февраля, среда
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21 февраля, четверг
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Сегодня
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Завтра
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12:00
13:50
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22:10
00:10
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17 февраля, воскресенье
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19 февраля, вторник
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12:00
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16:15
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20 февраля, среда
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12:00
13:50
16:25
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23:15
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21 февраля, четверг
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