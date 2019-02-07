Громкая связь

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 14.02.2019

Режиссер: Алексей Нужный

Актеры: Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко

Жанр: комедия, драма

Продолжительноcть: 96 мин

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.