Читательница сообщила в редакцию Myslo о неприятном инциденте, произошедшем во вторник, 12 мая, в центре Тулы:

«Ехали в общественном транспорте, и водитель движущегося в соседней полосе автомобиля начал мастурбировать. Причем он медленно ехал по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Мира, и специально заглядывал в окна троллейбуса, видимо, «наслаждаясь» реакцией пассажиров, среди которых были дети».

Как правило, мы стараемся не публиковать материалы подобного рода, но этот случай переходит все границы. Надеемся, что надзорные органы примут меры.