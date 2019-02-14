Pop punk community fest
В рок-пабе «Ирландец» пройдет главный российский поп-панк фестиваль Pop punk community fest.
Фестиваль впервые проводится в Туле. На сцене выступят музыкальные коллективы: CANDID8 (Москва), СВОБОДА ВАЖНЕЕ МОДЫ! (Санкт-Петербург) ПЛЯЖ (Москва) STINK PALM (Москва).
Стоимость: 300 р., 400 р. на двоих.
Pop punk community fest — Легендарный и самый крупный российский фестиваль поп — панка.
- это поистине сумасшедшее шоу;
- это возможность увидеть топовые группы направления со всей страны в своем городе;
- это фестиваль собирающий все больше и больше людей.
Даже в самые «темные времена» для этой музыки pop punk community fest пробивает себе дорогу!
Где и когда?
Тула, улица Вильямса, 14
17 февраля 2019, воскресенье
19:00