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Pop punk community fest

Pop punk community fest

В рок-пабе «Ирландец» пройдет главный российский поп-панк фестиваль Pop punk community fest.

Фестиваль впервые проводится в Туле. На сцене выступят музыкальные коллективы: CANDID8 (Москва), СВОБОДА ВАЖНЕЕ МОДЫ! (Санкт-Петербург) ПЛЯЖ (Москва) STINK PALM (Москва).

Стоимость: 300 р., 400 р. на двоих.

 

Pop punk community fest — Легендарный и самый крупный российский фестиваль поп — панка.

  • это поистине сумасшедшее шоу;
  • это возможность увидеть топовые группы направления со всей страны в своем городе;
  • это фестиваль собирающий все больше и больше людей.

Даже в самые «темные времена» для этой музыки pop punk community fest пробивает себе дорогу!

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
17 февраля 2019, воскресенье
19:00
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