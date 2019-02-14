В рок-пабе «Ирландец» пройдет главный российский поп-панк фестиваль Pop punk community fest.

Фестиваль впервые проводится в Туле. На сцене выступят музыкальные коллективы: CANDID8 (Москва), СВОБОДА ВАЖНЕЕ МОДЫ! (Санкт-Петербург) ПЛЯЖ (Москва) STINK PALM (Москва).

Стоимость: 300 р., 400 р. на двоих.

Pop punk community fest — Легендарный и самый крупный российский фестиваль поп — панка.

это поистине сумасшедшее шоу;

это возможность увидеть топовые группы направления со всей страны в своем городе;

это фестиваль собирающий все больше и больше людей.

Даже в самые «темные времена» для этой музыки pop punk community fest пробивает себе дорогу!