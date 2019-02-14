Тулячка отправилась в кругосветное путешествие автостопом
Ольга Варегина делится с читателями Myslo лайфхаками: как прожить на 5 евро в день, где остаться ночевать и как безопасно добраться до пункта назначения на попутках.
Психолог Оля Варегина круто изменила свою жизнь: решила отправиться в кругосветное путешествие. За восемь месяцев она посетила 23 страны.
Как исполняются мечты
– Тяга к путешествиям у меня была с детства, но из моего окружения её никто сильно не поощрял и не развивал — не было возможностей. Поэтому впервые я прочувствовала этот кайф во время поездок в студенческие лагеря на море летом, которые организовывались от ТулГУ.
Дальше — больше. Первая заграничная страна была Англия, потому что я мечтала о ней с детства, ну а после уже поняла, какое мне это доставляет удовольствие, и захотелось постепенно исследовать весь мир.
Сначала я планировала поездки, всё бронировала заранее, но потом это наскучило.
Я попробовала посещать желанные города и страны, но без плана — в этом больше свободы, спонтанности и приключений. И мне понравилось.
Пока я посетила 44 страны, а в рамках кругосветки, в которой нахожусь уже 8 месяцев, — 23. Сейчас я в Мексике и впервые на этом континенте.
Страны, которые больше всего меня удивили именно в кругосветке, это Австрия, Албания и Марокко. А если из всех посещённых, то это всё та же любимая Англия, которая не перестаёт поражать!
Чаще всего в каждом городе я провожу дня три. Но если очень понравилось где-то или хочется отдыха, то 5-6 дней. Если место не понравилось, уезжаю раньше. Успеваю посмотреть основные достопримечательности и немного проникнуться атмосферой города, а также много общаюсь с местными жителями.
Как прожить на 5 евро в день
Лайфхак: как добраться до пункта назначения автостопом
– Путешествовать автостопом лично для меня — это не вопрос «страшно или нет», это вопрос желания. Например, если человек хочет прыгнуть с парашютом или научиться кататься на сноуборде, то это тоже связано с разными опасениями, но когда желание пересиливает, то человек идёт и делает.
Любой страх боится действия. Главное – начать, а потом сами не заметите, как волнения исчезнут. Но нюансы, безусловно, есть.
Правил автостопа много, я считаю самыми важными вот эти:
- Улыбка и хороший настрой, доброе выражение лица! А кому захочется остановиться суровой буке-бяке?
- Не садиться в машины, когда что-то не понравилось, напрягло. Например:
в стрёмные грузовики, дешёвые развалюхи
если в машине численное преимущество мужчин, а вы — девушки и соотношение 3:2;
если водитель как-то подозрительно сам начинает вас уговаривать… Например, нам один такой тип повторил несколько раз «По пути…» с какими-то хитрыми глазами. Хотя ему было не совсем по пути (иногда провозят и лишние 20-50-100 км, но опять же, там ИЗНАЧАЛЬНО общение другое было и по человеку, правда, многое видно;
если водитель почему-то думает дольше двух секунд, когда я его спрашиваю: «А куда вы едете?», хотя обычно спрашивают автостопщиков. Если человек имеет чёткую цель, то ответит тут же;
когда просто без объективной причины человек не нравится — слушать интуицию нужно обязательно!
- учитываем национальные особенности автостопа. Например, таблички с названием пункта назначения значительно ускорят процесс в Европе, Северной и Южной Америке; а в арабских странах, мусульманских регионах России и странах ЮВА можно без них. Зато там нужно будет написать небольшой текст на местном языке, объяснив, кто вы и чего хотите, куда путь держите, а в Европе говорят на английском хотя бы минимально, но чаще всего хорошо.
- Ищем максимально удобную позицию для остановки. Если 20 минут никто не останавливается, а вами соблюдено правило №1, меняем точку – вероятно, водителям не нравится это место. Я крайне редко в жизни застревала на трассе на час-два. Среднее время ожидания лично в моём опыте — 15-20 минут.
А что с жильем?
Если вы вольный путешественник с рюкзаком, близится ночь, спать негде, берете кружку пустую и кладете в нее пакетик чая.
«Я доверяю миру, и он выстраивает самый лучший маршрут!»
Плана на конкретные страны не было, потому что есть визовые направления, когда не знаешь заранее, разрешат ли въезд. Мне как раз отказали в визе в США, хотя изначально я хотела бы там побывать. Вместо этого решила поехать в Марокко, хотя даже не думала об этом никогда.
Я доверяю миру, и он правда выстраивает самый лучший маршрут! Но я стараюсь в каждом своем путешествии понять миссию и цель. В длительной кругосветке я изучаю мир человеческой души и душу мира.