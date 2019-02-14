Тулячка отправилась в кругосветное путешествие автостопом

Фото из архива героини публикации.

Ольга Варегина делится с читателями Myslo лайфхаками: как прожить на 5 евро в день, где остаться ночевать и как безопасно добраться до пункта назначения на попутках.

Психолог Оля Варегина круто изменила свою жизнь: решила отправиться в кругосветное путешествие. За восемь месяцев она посетила 23 страны.

Как исполняются мечты

– Тяга к путешествиям у меня была с детства, но из моего окружения её никто сильно не поощрял и не развивал — не было возможностей. Поэтому впервые я прочувствовала этот кайф во время поездок в студенческие лагеря на море летом, которые организовывались от ТулГУ.

Дальше — больше. Первая заграничная страна была Англия, потому что я мечтала о ней с детства, ну а после уже поняла, какое мне это доставляет удовольствие, и захотелось постепенно исследовать весь мир.

Сначала я планировала поездки, всё бронировала заранее, но потом это наскучило.

Я попробовала посещать желанные города и страны, но без плана — в этом больше свободы, спонтанности и приключений. И мне понравилось.

Пока я посетила 44 страны, а в рамках кругосветки, в которой нахожусь уже 8 месяцев, — 23. Сейчас я в Мексике и впервые на этом континенте.

Страны, которые больше всего меня удивили именно в кругосветке, это Австрия, Албания и Марокко. А если из всех посещённых, то это всё та же любимая Англия, которая не перестаёт поражать!

Чаще всего в каждом городе я провожу дня три. Но если очень понравилось где-то или хочется отдыха, то 5-6 дней. Если место не понравилось, уезжаю раньше. Успеваю посмотреть основные достопримечательности и немного проникнуться атмосферой города, а также много общаюсь с местными жителями.

Как прожить на 5 евро в день

– Мой бюджет в среднем 5-6 евро в день, то есть около 500 рублей. Это дается без усилий и ущемления себя в чем-либо — я хорошо питаюсь и живу в нормальных условиях. Когда бесплатно перемещаешься между городами и не платишь за ночлег, а местные жители часто угощают национальными блюдами или предлагают использовать для готовки их продукты (макароны, крупы, картошку и т. д. ), получаются такие небольшие траты.

Плюс к этому бюджету добавляются перелеты между континентами. Но из Европы бесплатно и совершенно легально добралась до Марокко, переплыв Гибралтарский пролив на пароме, автостопом вписавшись в грузовую фуру.

Лайфхак: как добраться до пункта назначения автостопом

– Путешествовать автостопом лично для меня — это не вопрос «страшно или нет», это вопрос желания. Например, если человек хочет прыгнуть с парашютом или научиться кататься на сноуборде, то это тоже связано с разными опасениями, но когда желание пересиливает, то человек идёт и делает.

Любой страх боится действия. Главное – начать, а потом сами не заметите, как волнения исчезнут. Но нюансы, безусловно, есть.

Правил автостопа много, я считаю самыми важными вот эти:

Улыбка и хороший настрой, доброе выражение лица! А кому захочется остановиться суровой буке-бяке?

Не садиться в машины, когда что-то не понравилось, напрягло. Например:

в стрёмные грузовики, дешёвые развалюхи и т. д. ;

если в машине численное преимущество мужчин, а вы — девушки и соотношение 3:2;

если водитель как-то подозрительно сам начинает вас уговаривать… Например, нам один такой тип повторил несколько раз «По пути…» с какими-то хитрыми глазами. Хотя ему было не совсем по пути (иногда провозят и лишние 20-50-100 км, но опять же, там ИЗНАЧАЛЬНО общение другое было и по человеку, правда, многое видно;

если водитель почему-то думает дольше двух секунд, когда я его спрашиваю: «А куда вы едете?», хотя обычно спрашивают автостопщиков. Если человек имеет чёткую цель, то ответит тут же;

когда просто без объективной причины человек не нравится — слушать интуицию нужно обязательно!

учитываем национальные особенности автостопа. Например, таблички с названием пункта назначения значительно ускорят процесс в Европе, Северной и Южной Америке; а в арабских странах, мусульманских регионах России и странах ЮВА можно без них. Зато там нужно будет написать небольшой текст на местном языке, объяснив, кто вы и чего хотите, куда путь держите, а в Европе говорят на английском хотя бы минимально, но чаще всего хорошо.

Ищем максимально удобную позицию для остановки. Если 20 минут никто не останавливается, а вами соблюдено правило №1, меняем точку – вероятно, водителям не нравится это место. Я крайне редко в жизни застревала на трассе на час-два. Среднее время ожидания лично в моём опыте — 15-20 минут.

А что с жильем?

Вопрос жилья в кругосветке можно решить разными способами. Отели, хостелы или Airbnb (само собой, все об этом и думают в первую очередь, но тогда за 1,5 года странствия я бы потратила только на жилье примерно 800 000 руб.). Поэтому я выбираю Couchsurfing — сервис, благодаря которому можно останавливаться у местных жителей во всех странах мира совершенно бесплатно.

Также кругосветчики спят и в палатках, но я так делала только летом в теплую погоду на природе в красивых местах Австрии и вдоль побережья Адриатического моря.

Еще существует так называемый метод горячей кружки, если палатки нет и вы застряли неизвестно где без возможности добраться до крупного города. Это способ попроситься к людям переночевать без каучсерфинга, но также бесплатно.

Если вы вольный путешественник с рюкзаком, близится ночь, спать негде, берете кружку пустую и кладете в нее пакетик чая.

Начинаете ходить по домам, стучаться и просить кипятка, объясняя свою ситуацию совсем кратко. Изначально вы хотите только попить чая перед сном, НО! Люди узнают подробности истории, путешествия, и вот они уже приглашают в дом и хотят вас накормить. А потом слово за слово, и приглашают остаться ночевать.

Мало кто хочет быть тем, кто выгоняет в итоге из дома милого туриста! Когда мы помогаем, то чувствуем себя психологически лучше, а то и кайфуем. А когда спасаем — тем более. Но и история для соседей на миллион!

Важный момент, что такое легко сработает в южных, восточных и арабских странах (хотя и в Европе тоже возможно). Я решилась впервые на такое в Грузии, после этого в кругосветке в Черногории дважды, в Боснии и Марокко.

Не могу, увы, ничего сказать про негативный опыт… Все пять раз были удачными, т. е. в первом же доме, куда стучала, оставалась спать в комфортных условиях, с душем и вкусным завтраком.

Но тут очень важный момент силы мысли, намерения, открытости, доброго сердца и доверия: миру, людям, удаче… НЕЛЬЗЯ идти так к людям хоть с кружкой, да хоть с чем, из меркантильных соображений!

«Я доверяю миру, и он выстраивает самый лучший маршрут!»

– Для меня суть именно кругосветного путешествия — это выехать из одного города (у меня это была Тула, разумеется) в одну сторону света (я отправилась на Запад) и вернуться с противоположной стороны земного шара в тот же город. Ждите моего приезда в Тулу к концу 2019 года.

Но это можно сделать хоть за пару недель. Я бы хотела посетить Европу, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и Азию за это время.



Плана на конкретные страны не было, потому что есть визовые направления, когда не знаешь заранее, разрешат ли въезд. Мне как раз отказали в визе в США, хотя изначально я хотела бы там побывать. Вместо этого решила поехать в Марокко, хотя даже не думала об этом никогда.



Я доверяю миру, и он правда выстраивает самый лучший маршрут! Но я стараюсь в каждом своем путешествии понять миссию и цель. В длительной кругосветке я изучаю мир человеческой души и душу мира.

Моя профессия давно тесно связана с другими сферами жизни, поэтому сейчас это психологическая кругосветка.