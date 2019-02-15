Чемпионат и Первенство по ММА

На базе спортивного зала «ХУЛИГАН» состоится Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

В соревнованиях примут участие юноши 16−17 лет, юниоры 18−20 лет и спортсмены старше 18 лет. Впервые в Чемпионате участвуют женщины.

По итогам турниров будет сформирована сборная региона, которая отправится на Первенство и Чемпионат ЦФО по ММА.

В этом году впервые было разрешено официально проводить бои в октагоне.

Вход свободный.