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Чемпионат и Первенство по ММА

Чемпионат и Первенство по ММА

На базе спортивного зала «ХУЛИГАН» состоится Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

В соревнованиях примут участие юноши 16−17 лет, юниоры 18−20 лет и спортсмены старше 18 лет. Впервые в Чемпионате участвуют женщины.

По итогам турниров будет сформирована сборная региона, которая отправится на Первенство и Чемпионат ЦФО по ММА.

В этом году впервые было разрешено официально проводить бои в октагоне.

Вход свободный.

Где и когда?
Хулиган, спортзал современных единоборств
16 февраля 2019, суббота
12:00
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