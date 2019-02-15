Чемпионат и Первенство по ММА
На базе спортивного зала «ХУЛИГАН» состоится Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).
В соревнованиях примут участие юноши 16−17 лет, юниоры 18−20 лет и спортсмены старше 18 лет. Впервые в Чемпионате участвуют женщины.
По итогам турниров будет сформирована сборная региона, которая отправится на Первенство и Чемпионат ЦФО по ММА.
В этом году впервые было разрешено официально проводить бои в октагоне.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 77
16 февраля 2019, суббота
12:00