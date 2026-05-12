Пятеро жителей Новомосковска признаны виновными в бандитизме, вымогательстве, разбое и хранении оружия. Сегодня, 12 мая, в Тульском областном суде им вынесли приговор.

Приговором суда овбиняемым назначены наказание в виде лишения свободы сроком от 3,5 до 17 лет.

Подсудимый Азизов получил 17 лет строгого режима, 14 лет строгого дали Маманову, 15 лет строгого — Султанову, 14 лет особого режима получил Мамедов. Подсудимый Иманов — 3 года 6 месяцев общего режима.

К слову, видеосъемку в суде пришлось прекратить из-за угрозы беспорядков — подсудимые начали громить клетку.

Судом установлено, что в 2022 году 40-летний житель Новомосковска собрал криминальную группировку из четверых знакомых, которым было от 37 до 41 года. Целью банды стала серия насильственных ограблений и вымогательств у предпринимателей азербайджанского происхождения, проживающих в Тульской области и других регионах России.

С декабря 2022-го по май 2024 года преступники устроили серию нападений в Узловой, Новомосковске и Сургуте. У предпринимателей вымогали деньги и избивали их. Ущерб от действий бандитов составил 1,5 миллиона рублей.