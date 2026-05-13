Тульский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Русалины О. Женщина, называющая себя магом, с октября 2022-го по март 2023 года выманила у одной из клиенток 3 миллиона 245 тысяч 679 рублей. За эти деньги она проводила таинственные ритуалы, которые, как уверяла Русалина, помогут её клиентке восстановить зашедшие в тупик отношения с мужем.

Клиентка исправно переводила денежные средства, но желаемого результата так и не получила.

Заподозрив неладное, она потребовала у «волшебницы» вернуть уплаченное, но та заблокировала её в соцсетях, а потом и вовсе инициировала собственную смерть. Подробности грандиозной аферы — в материале Myslo.

Болезнь сына и монетизация хобби

Как и все её соплеменницы, получать образование и работать официально Русалина категорически отказывалась. Женщина жила за счёт пособий: многодетной матери с лихвой хватало на базовые потребности. Но в 2022 году тяжело заболел один из её сыновей, и на лечение понадобились немалые деньги. Тогда Русалина решила монетизировать хобби — гадание по картам.

— Создала страницу в одном из приложений, — рассказывала позже женщина следователям. — Расклады делала разные людям. Потом немного эзотерикой занялась. Начала массово получать от клиентов благодарности на карту. А в октябре 2022 года мне написала Леночка (имя изменено. — Прим. ред.). Муж бросил и ушел к молодой девке. Вот Леночка и попросила вернуть мужчину и устранить соперницу. Отказывать я не стала, так как имела опыт подобных магических воздей­ствий. Уточнила, что ритуал бесплатный, — денежки понадобятся только на свечки да «откуп души» — чтобы во время обряда душа мужа не пострадала, если говорить простым языком.

Чтобы клиентка осознала всю мощь магии, Русалина для начала почистила ей карму. Разумеется, бесплатно. Записав процесс очищения на камеру, женщина отправила Елене видеоролик и та в знак благодарности прислала 4000 рублей. Осознав, что у клиентки нет проблем с финансами, Русалина начала писать ей со второго аккаунта, представившись черным магом.

Из показаний Русалины О.:

— Настоящего черного мага у меня среди знакомых не было, так что я просто выдумала его. Но это нужно было для усиления ритуала! Известно же, что двойное воздействие разных магических школ должно было помочь. Однако шло время, а муж к Леночке не возвращался, вот она и заподозрила что-то неладное. А ведь просто нужно было немного подождать и не торопить волшебство!

Увеличение прайса и «скоропостижная смерть»

«Двойное воздействие магов», само собой, не могло не отразиться на ценнике Русалины. Если первые несколько сеансов женщина говорила клиентке, что та может переводить суммы на свое усмотрение, то уже с декабря у мага появился четкий прайс.

— Русалина называла новую сумму за очередной ритуал и заверяла, что в случае неудачи вернет мне деньги, — говорит потерпевшая. — Даже всеми своими детьми клялась, мол, для цыганки это святое. Говорила, что такими клятвами не разбрасываются. И продолжала меня «доить». Когда я взбунтовалась в первый раз, «черный маг Сергей» скинул мне паспортные данные двух человек — сказал, что это сильные маги, которые тоже втянулись в проведение ритуалов. И попросил перевести им деньги за работу. Я на время успокоилась, но толку от обрядов не было.

Елена, безрезультатно прождав возвращения мужа еще месяц, снова попросила Русалину вернуть финансовые средства назад. Маг в ответ на это начала шантажировать клиентку. Говорила, что выложит её на своем сайте и заявит, что та — должница, которая по своей жадности не может дождаться мужа.

— Несколько раз Русалина писала, что ритуал пошел не по плану и она готова отдать деньги, — продолжает Елена. — Назначала мне встречи то в Калуге, то в Туле. И не приезжала на них — в самый последний момент говорила, что получила знак на проведение обряда и уж в этот раз точно все получится!



После очередной такой поездки я окончательно разуверилась в ее силах и пошла в полицию.

О чем поспешила уведомить Русалину.

Через пару минут после отправки сообщения ко мне в личку пришел «Сергей». Сказал, что Русалина скоропостижно скончалась — не выдержала ритуала. И что я теперь должна не только оплатить похороны, но и каждый месяц скидывать деньги для её детей.

Вера в магию и решение суда

После такого поворота Елена решила самостоятельно разыскать Русалину. Поиски заняли чуть больше двух лет. Обнаружив мага живой и здоровой, Елена вызвала на место сотрудников полиции, которые задержали женщину в августе 2025 года. Довольно быстро уголовное дело в отношении Русалины по статье «Мошенничество» было направлено в суд.

Судебный процесс тоже не затянулся. И уже в декабре прошлого года Русалина выслушала приговор: 4 года колонии общего режима. Елена также заявляла иск о компенсации морального вреда на полмиллиона рублей. Аргументировала это тем, что из-за выплат Русалине залезла в колоссальные долги, находилась на работе с утра до вечера и была лишена возможности проводить время с ребенком. Суд удовлетворил гражданский иск частично — Русалина выплатит клиентке 100 000 рублей. И вернет 3 миллиона, которые успела выманить за время общения.

В апелляции маг указала, что не считает себя совсем уж виноватой, так как она верила и продолжает верить в силу магии. В связи с этим просила приговор отменить. А она в обмен на это устроится на нормальную работу. Внимательно изучив доводы Русалины, апелляционный суд оставил их без удовлетворения. Ближайшие 4 года женщина проведет в колонии общего режима.