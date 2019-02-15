Самовар Треффен 2019
В парке «Некрасово» состоится зимний мотослет «Самовар Треффен 2019» с программой «Прыгай в коляску».
На территории будет работать палаточный и кемпинговый лагерь по предварительной договоренности. Стоянка автомобилей находится в 1 км от лагеря.
Ралли пройдет в два этапа: днем участники выполнят экстримальную программу «Царь горы», а вечером проведут ночной заезд.
Открытие соревнования состоится 16 февраля в 11.00
Справки: Александр Уткин (Чукча RAMCC) +7-920-770-66-77, Процеров Артем (Тёмыч RAMCC) +7 (926) 036- 80-13
Стоимость: участие в ралли — 500 р., экосбор — 300 р., зрителям вход свободный.
Где и когда?
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
15 февраля 2019, пятница
09:00
16 февраля 2019, суббота
11:00