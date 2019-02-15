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Самовар Треффен 2019

Самовар Треффен 2019

В парке «Некрасово» состоится зимний мотослет «Самовар Треффен 2019» с программой «Прыгай в коляску».

На территории будет работать палаточный и кемпинговый лагерь по предварительной договоренности. Стоянка автомобилей находится в 1 км от лагеря.

Ралли пройдет в два этапа: днем участники выполнят экстримальную программу «Царь горы», а вечером проведут ночной заезд.

Открытие соревнования состоится 16 февраля в 11.00

Справки: Александр Уткин (Чукча RAMCC) +7-920-770-66-77, Процеров Артем (Тёмыч RAMCC) +7 (926) 036- 80-13

Стоимость: участие в ралли — 500 р., экосбор — 300 р., зрителям вход свободный.

Где и когда?
Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
15 февраля 2019, пятница
09:00
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16 февраля 2019, суббота
11:00
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