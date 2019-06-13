Выходные в Туле: 14-16 июня

В программе выходных: фестивали рока и анимационного кино, выступление популярного турецкого диджея, выставка современного итальянского художника и лекции по психосоматике и Telegram.

Фестивали

Когда: 15 июня, суббота, 19.00

Где: Тульский историко-архитектурный музей, Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

Цена: 200 р.





Субботним вечером во дворе Тульского историко-архитектурного музея пройдет фестиваль авторской анимации «Cartoon'ная ночь». Cartoon — это мультик, а мультик — движущиеся картинки. Картинки на картонках превратили в cartoon и приглашают на них посмотреть.

Все желающие соберутся во дворе ТИАМа, чтобы посмотреть мультфильмы под открытым небом и пообщаться с художниками. Весь вечер будут работать несколько интерактивных площадок, где можно будет поиграть в настольные игры, попробовать себя в озвучке фильма, сочинить свой рассказ, издать свой первый комикс, порисовать в стиле сыппинга и дриппинга. После творческого процесса можно будет отдохнуть на огромной кровати с подушками, наслаждаясь напитком из любимого мультика.

Особого внимания в этом году заслуживает выставка новой авторской анимации, которая показывает «всю кухню» создания мультфильма изнутри, и ночной показ российских мультфильмов, которые с большим успехом были приняты на международных анимационных фестивалях. Полная программа доступна в афише.

Когда: 15 июня, суббота, 15.00

Где: Парк культуры и отдыха, Киреевск

Вход свободный.

15 июня в Киреевске состоится пятый по счету рок-фестиваль LIVEнь. В лайнапе этого года — много крупных исполнителей: легендарный Артур Беркут с полноценным электрическим сэтом, Lascala, ТАйМСКВЕР, STRESSOR, Одна/Вторая, КПД, театр огня ЭРА.

Помимо выступления рок-команд гостей фестиваля ждут турнир по

силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие,

мастер-классы, выставки и ярмарки. Для комфортного нахождения на территории фестиваля будут установлены открытые кафе, зоны отдыха и прочие удобства.

Когда: 16 июня, воскресенье, 11.00

Где: Парк культуры им. И.А. Бунина, г. Ефремов

Вход свободный. В честь православного праздника в Ефремовое состоится ежегодный праздник Дома-музея И. А. Бунина. Для гостей будут работать детские игровые площадки, мастер-классы, литературные чаепития, пленэры, выставки старинных самоваров, катание на лошадях. Также в этот день запланирована большая концертная программа от фольклорных коллективов из Воронежской, Орловской и Липецкой областей.

Другие интересные фестивали — в специальном обзоре «Фестивальное лето 2019»

Концерты

Когда: 15 июня, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. От музея «Тульские самовары» отправляется фирменный автобус с с 10.00 до 20.00

Цена: взрослый — 1000 р., детский (6−10 лет) — 500 р., до 6 лет — бесплатно.

В субботу в «Золотом городе» пройдет вечеринка для тех, кто соскучился по турецким курортам. На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит турецкий диджей Mahmut Orhan. Музыкант известен благодаря своему хиту Feel, записанному в 2015 году совместно с турецкой певицей Сеной Шенер. Трек стал лидером музыкальной платформы iTunes.

Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города».

Когда: 15 июня, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 1000 р.

В субботу в рок-клубе M2 пройдет сольный концерт Ольги Арефьевой при участии бэк-вокалистки Елены Калагиной, которая ещё играет на ударных народных инструментах.

Ольга Арефьева окончила Гнесинский институт, создала группу «Ковчег», выпустила более двадцати альбомов, получила литературную премию за стихи, написала четыре книги, ставит спектакли, ведет тренинг по движению и перфомансу, снимает клипы, занимается жонглированием. За год артистка выпустила новый альбом «Ияо» и написала много новых песен, которые исполняются только на концертах. Услышать их в свободном доступе вряд ли получится, фото- и видеосъемка на концертах запрещены, и это еще один аргумент в пользу того, чтобы посетить концерт.

Выставка

Когда: 14 июня, пятница, открытие в 17.00, 15−16 июня, суббота-воскресенье, 10.00 (до 14 июля)

Где: Тульский областной художественный музей, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: вход на открытие свободный, далее взрослые- 200 р., пенсионеры РФ — 100 р., студенты (очная форма обучения) — 100 р., до 16 лет — бесплатно

В Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка современного итальянского художника и скульптора Массимо Гьотти.

Гости музея увидят графику, а также композиционные панно и модульную скульптуру из полированной стали. Особенное впечатление производят панно, или «плоские скульптуры». Так их называет сам автор. Это отполированные до зеркального блеска листы нержавеющей стали. Поиски формы, эксперименты с металлом — итог размышлений автора о современном обществе, провозгласившем превосходство научно-технического прогресса.

Вечеринка

Когда: 14 и 16 июня, пятница, воскресенье, 17.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный, депозит в выездном баре Lil Pil от 1000 р.

14 и 16 июня «Октава» открывает сезон летних вечеринок на веранде. Гостей ждут блюда на гриле и вкусные настойки и специальные гости.

Например, уже в это воскресенье на вечеринку приедут бывшие участники групп On-the-go и Tesla Boy — Дима Мидборн и Поко Кокс.

Сейчас Дима принимает участие в проектах «ГШ» и «Интурист», а Поко Кокс, перешел в группу «Поехххали» и занимается своим сольным проектом. Poko Cox. В этот день веселимся с 17.00 до 23.00!

Спорт

Когда: 15−16 июня, суббота-воскресенье, 10.00, регистрация участников в 9.00

Где: Тула, набережная Упы

Вход свободный.

На набережной Упы чемпионат Тульской области по уличному баскетболу, организованный баскетбольным клубом «Арсенал». Выбирайте свою возрастную категорию, приходите и побеждайте! 15 июня за звание стать лучшим сразятся юноши и девушки старшей возрастной категории. 16 июня за победу поборются юные участники в возрасте от 11 до 15 лет: юноши и девушки 2003−2004, 2005−2006 и 2007−2008 годов рождения.

Когда: 15 июня, суббота, 12.00

Где: «Арсенал», Центральный стадион, Тула, пр. Ленина, 87

Вход свободный.

В субботу на Центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал памяти мастера спорта международного класса Бориса Никулина». В программе соревнований: мужская и женская эстафета 4×100 м, прыжки в длину, толкание ядра, забег на 100 и 1000 м.

Лекции

Когда: 15 июня, суббота, 14.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 200 р., по предварительной регистрации

В субботу в «Типографии» пройдет встреча психологического клуба, посвященная психосоматике. Занятие проведет практикующий психолог, сертифицированный мастер по метафорическим ассоциативным картам Марина Мишина.



Что же делать с такими недугами? О чем сообщает нам наше тело? Бывает такое, что путь болезни лежит через стресс. Тогда можно с помощью, например, проекции на метафорической карте увидеть «корень» своей болезни и узнать о себе чуть больше.

Когда: 16 июня, воскресенье, 17.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, ул. Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В воскресенье три девушки из редакции популярного телеграм-канала «Антиглянец» расскажут о победоносном шествии популярного мессенджера, а также о подводных камнях и положительных сторонах своей работы. Гости смогут задать опытным спикерам любые интересующие вопросы и порассуждать с ними о будущем всех актуальных медиаслоев.

Teлеграм очень «шустрый» и понятный, и в нем отсутствует спам и реклама, но зато есть масса групп и чатов по различным тематикам. Телеграм неоднократно пытались купить многие крупные и богатые корпорации, но Павел Дуров не планирует продавать свое детище.

Детям

Когда: 16 июня, воскресенье, 12.00 (для детей старше 5 лет), 15.00 (для детей старше 8 лет)

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, ул. Каминского, 24

Цена: 200 р.

В «Октаве» пройдет детский мастер-класс от образовательного проекта «Супрематикус». Юные участники изготовят подвижную куклу из картона.



Проект «Супрематикус» знакомит с русским авангардом и художниками начала ХХ века в доступной игровой форме. Авторы проекта занимаются созданием игр для детей и взрослых, проводят мастер-классы, перформансы, посвящённые искусству эпохи авангарда.

Казанская набережная

Когда: 14 июня, пятница, 16.00, 15−16 июня — суббота-воскресенье, 11.00

Где: Казанская набережная, Тула

Вход свободный.

С наступлением пятницы Казанская набережная еженедельно превращается в большую развлекательную площадку. В этот день от Крестовоздвиженской площади в 18.30 отправится традиционное пятничное театральное шествие, которое завершится ярким представлением «Тормашки» на улице Металлистов. Театр «Мюсли» покажет клоун-мим-спектакль, миниатюры о мире чудаков, где на глазах зрителя создаётся клоунская Вселенная и проходит путь от детства к старости и мудрости.

На выходных посетителей ждут мастер-классы, аргентинское танго и свободная мелонга, культурный центр «Типография», театральные перформансы от проекта «Уличный артист», площадка «Город спорта», ленивые вечера и танцевальные марафоны. Подробности в афише.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит новая часть увлекательной погони за инопланетными пришельцами на Земле. В этом фильме не будет знаменитых напарников Уилла Смита и Томми ли Джонса, их место займут звезды «Тора» — Тесса Томпсон и Крис Хемсфорт. Герои будут вычислять шпиона в собственных рядах.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит военная драма Рената Давлетьярова по мотивам событий недавнего конфликта на Украине. В центре сюжета история солдата Андрея, который отправляется в зону боевых действий на Донбассе. В горячей точке он попадает под обстрел и спасается с несколькими людьми в подвале жилого дома, который служит для жителей единственным местом, где можно спрятаться от обстрела. Андрей в подвале знакомится с самыми разными людьми, непохожими друг на друга, но все как один мечтают лишь о завершении вооружённого конфликта.

Цена: от 140 р.

В кино начался показ семейного фильма про дружбу, приключения и динозавров. Любознательный подросток по имени Крис получает в подарок необычное яйцо, из которого вылупляется его новый друг — динозавр Альберт. Впереди их ждут опасные приключения, ведь за Альбертом охотится алчный ученый, чтобы провести над ним свои безумные эксперименты.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.