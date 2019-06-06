Питомец Юрского периода
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 12.06.2019
Режиссер:
Райан Беллгардт
Актеры:
Дэвид Флетчер-Холл, Кайлер Чарльз Бек, Бен Холл, Брукс Райан, Джэми Лой, Дэвид Си Там, Лори Каммингс, Томас Ривас, Миа Хэйес, Ивэн Ассанте
Жанр:
приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
85 мин
Любознательный подросток по имени Крис получает в подарок необычное яйцо, из которого вылупляется его новый друг — динозавр Альберт. Впереди их ждут опасные приключения, ведь за Альбертом охотится алчный ученый, чтобы провести над ним свои безумные эксперименты.
Сегодня
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, воскресенье
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, понедельник
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
16 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40