Питомец Юрского периода

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 12.06.2019

Режиссер: Райан Беллгардт

Актеры: Дэвид Флетчер-Холл, Кайлер Чарльз Бек, Бен Холл, Брукс Райан, Джэми Лой, Дэвид Си Там, Лори Каммингс, Томас Ривас, Миа Хэйес, Ивэн Ассанте

Жанр: приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 85 мин

Любознательный подросток по имени Крис получает в подарок необычное яйцо, из которого вылупляется его новый друг — динозавр Альберт. Впереди их ждут опасные приключения, ведь за Альбертом охотится алчный ученый, чтобы провести над ним свои безумные эксперименты.