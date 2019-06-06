афиша
афиша
Регистрация
Питомец Юрского периода

Питомец Юрского периода

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.06.2019
 
Режиссер:
Райан Беллгардт
  
Актеры:
Дэвид Флетчер-Холл, Кайлер Чарльз Бек, Бен Холл, Брукс Райан, Джэми Лой, Дэвид Си Там, Лори Каммингс, Томас Ривас, Миа Хэйес, Ивэн Ассанте
  
Жанр:
приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Любознательный подросток по имени Крис получает в подарок необычное яйцо, из которого вылупляется его новый друг — динозавр Альберт. Впереди их ждут опасные приключения, ведь за Альбертом охотится алчный ученый, чтобы провести над ним свои безумные эксперименты.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.