Как телеграм победил медиа?
16 июня в Большом зале «Октавы» состоится дискуссия «Как телеграм победил медиа?»
Три девушки из редакции популярного телеграм-канала «Антиглянец» расскажут о победоносном шествии популярного мессенджера, а также о подводных камнях и положительных сторонах своей работы. Гости смогут задать опытным спикерам любые интересующие вопросы и порассуждать с ними о будущем всех актуальных медиа-слоев.
Телеграм ежедневно пополняется 350 тысячами новых пользователей. Серверы мессенджера доставляют людям более 14 миллиардов сообщений в день.
Телеграм очень «шустрый» и понятный, и в нем отсутствует спам и реклама, но зато есть масса групп и чатов по различным тематикам. Телеграм неоднократно пытались купить многие крупные и богатые корпорации, но Павел Дуров не планирует продавать свое детище. На содержание проекта Телеграм Дуров ежемесячно тратит более 1 миллиона долларов.
Вход по предварительной регистрации.
- Татьяна Столяр — редактор Esquire и #культурнаяСтоляр в телеграмм-канале «Антиглянец».
- Юлия Пош — старший специалист по развитию креативных индустрий московского экспортного центра и #светскаяПош в в телеграмм-канале «Антиглянец»;
- Наталия Архангельская — креативный директор Bork и #третийадмин в телеграмм-канале «Антиглянец».