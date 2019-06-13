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Как телеграм победил медиа?

Как телеграм победил медиа?

16 июня в Большом зале «Октавы» состоится дискуссия «Как телеграм победил медиа?»

Три девушки из редакции популярного телеграм-канала «Антиглянец» расскажут о победоносном шествии популярного мессенджера, а также о подводных камнях и положительных сторонах своей работы. Гости смогут задать опытным спикерам любые интересующие вопросы и порассуждать с ними о будущем всех актуальных медиа-слоев.

Телеграм ежедневно пополняется 350 тысячами новых пользователей. Серверы мессенджера доставляют людям более 14 миллиардов сообщений в день.

Телеграм очень «шустрый» и понятный, и в нем отсутствует спам и реклама, но зато есть масса групп и чатов по различным тематикам. Телеграм неоднократно пытались купить многие крупные и богатые корпорации, но Павел Дуров не планирует продавать свое детище. На содержание проекта Телеграм Дуров ежемесячно тратит более 1 миллиона долларов.

Вход по предварительной регистрации.

 
  • Татьяна Столяр — редактор Esquire и #культурнаяСтоляр в телеграмм-канале «Антиглянец».
  • Юлия Пош — старший специалист по развитию креативных индустрий московского экспортного центра и #светскаяПош в в телеграмм-канале «Антиглянец»;
  • Наталия Архангельская — креативный директор Bork и #третийадмин в телеграмм-канале «Антиглянец».

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
16 июня 2019, воскресенье
17:00
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