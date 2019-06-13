Рэпер Мот в Туле: «Кричите громче, чтобы даже Москва услышала, как умеет отдыхать Тула!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

На праздничный концерт ко Дню России стянулась, кажется, вся Тула. Перед сценой на площади Ленина собрались те, кто хотел поздравить нашу страну, себя и свой город. И, конечно, хорошенько отдохнуть в жаркий праздничный день!

Подкрепившись в многочисленных фуд-кортах и вдоволь нагулявшись по главной площади города, туляки занимали места перед сценой. Каждому хотелось подобраться как можно ближе, и неспроста: Мот, один из любимейших рэп-исполнителей Тулы, возвращался с новым зажигательным вступлением. Такое нельзя было пропустить!

Перед появлением долгожданного артиста туляки услышали множество патриотических песен и популярных хитов, увидели зажигательные танцевальные номера. Уже к середине концерта яблоку было негде упасть: ряды зрителей выстраивались даже на ступенях здания администрации. Вот так ажиотаж!

А когда на сцене наконец появился рэпер Мот, толпа взорвалась восторженными криками. Шум стоял на весь город. Но это и хорошо!

Настрой туляков понравился и Моту:

— Кричите еще громче, чтобы даже Москва услышала, как умеет отдыхать Тула!

Рэпер исполнил свои самые популярные песни: «Когда исчезнет слово», «Сколько лет», «Капкан»… Главный хит «По буквам» Мот посвятил своей семье. А чтобы прочувствовать настроение песни еще лучше, каждому туляку Мот пожелал… создать свою собственную крепкую семью!

Во время выступления рэпер воспользовался своим излюбленным приемом: начал с медленных, минорных композиций, а потом резко перешел к мощным танцевальным хитам. Туляки почувствовали небывалый взрыв энергии: толпа танцевала, прыгала и подпевала Моту в едином музыкальном порыве! Кажется, артисту это понравилось. Он обратился к Туле:

- Знаете, что нам никогда не надоест? Мы никогда не разлюбим приезжать в Тулу и петь вместе с вами!

А когда Мот исполнил последний трек, прозвучали долгожданные залпы фейерверка. Небо над площадью озарили разноцветные огни, и все поспешили запечатлеть последние моменты праздника в телефонах и памяти. Отличное завершение Дня!

Евгений Галкин и София Семилетова — музыканты: Евгений выступает, София взяла небольшой перерыв и пока просто поддерживает Евгения. Концерт они смогли оценить по достоинству, а особенно — выступление самого долгожданного артиста:

- Атмосфера классная: народный праздник, все веселятся, улыбаются! Больше всего интересно услышать Мота «в живую». Я сам выступаю на сцене, поэтому многое понимаю. У Мота песни хорошие, со смыслом, особенно нравится «Когда исчезнет слово». Хороший голос, хороший певец. И поет, скорее всего, не под фонограмму. Ведь когда под фонограмму, это огромная проблема. Я вот за 19 лет никогда так не выступал!

Анастасия Косина пришла на концерт с тетей и сестрами Сашей и Варей, чтобы… подсадить их на музыку Мота! А зачем ей это нужно, Настя ответила так:

— Мота я пока слушаю одна, на недавний тульский концерт, к сожалению, не попала и живое выступление не услышала. Но сейчас мы это исправим! Все равно всей моей семье приходится Мота иногда слушать: на мою гитару его песни отлично ложатся. Нравится своей подачей, песни у него не скучные. Про концерт могу сказать: все классно, всем желаю хорошо провести время.

Аниса Ботирова узнала о выступлении Мота, только когда пришла на открытие концерта. Тем интереснее! Аниса сразу расспросила у всех подруг, кто такой Мот и что он исполняет, и вот что ей удалось выяснить:

- Я поняла, кто это! Он поет рэп, у него еще, кажется, неприличные песни есть… Хотя подруга говорит, что все прилично и музыка у него о любви в основном. И тем заезженных нет: не поет о наркотиках всяких, убийствах… Этим, наверное, от остальных рэперов и отличается. И вообще, кажется, у Мота хорошая музыка. А если хорошая, то ее все должны послушать: и девушки, и парни, и даже родителям можно включить…

из досье Myslo

Мот (Матвей Александрович Мельников) — артист лейбла Black Star, участник проекта Black Star Mafia.

Обладатель трех «Золотых граммофонов» и четырех премий RU TV.

Дебютный альбом Мота вышел в январе 2011 года, тогда же был презентован клип на песню «Миллионы звёзд».

В октябре 2012 года вышел клип на песню «К берегам». Он вошёл в топ-5 лучших русских клипов октября 2012 года. Сам трек был включен для озвучки документального фильма «Честная игра: автостоп».

В 2016 году женился на бывшей фотомодели Марии Гураль. 10 октября того же года в клипе на песню «Когда исчезнет слово» появилась беременная Мария, а 22 января 2018 года у артиста родился сын Соломон.