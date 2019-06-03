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Костюм рабочего. Подвижная кукла из картона

Костюм рабочего. Подвижная кукла из картона

В «Октаве» пройдет детский мастер-класс от образовательного проекта «Супрематикус». Юные участники изготовят подвижную куклу из картона.

В 12.00 пройдет занятие для участников старше 5 лет

В 15.00 пройдет занятие для участников старше 8 лет

Проект «Супрематикус» знакомит с русским авангардом и художниками начала ХХ века в доступной, игровой форме. Авторы проекта занимаются созданием игр для детей и взрослых, проводят мастер-классы, перфомансы, посвящённые искусству эпохи авангарда.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
16 июня 2019, воскресенье
12:00
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16 июня 2019, воскресенье
15:00
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