Костюм рабочего. Подвижная кукла из картона

В «Октаве» пройдет детский мастер-класс от образовательного проекта «Супрематикус». Юные участники изготовят подвижную куклу из картона.

В 12.00 пройдет занятие для участников старше 5 лет

В 15.00 пройдет занятие для участников старше 8 лет

Проект «Супрематикус» знакомит с русским авангардом и художниками начала ХХ века в доступной, игровой форме. Авторы проекта занимаются созданием игр для детей и взрослых, проводят мастер-классы, перфомансы, посвящённые искусству эпохи авангарда.