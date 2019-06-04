Соревнования по лёгкой атлетике им. Бориса Никулина

15 июня на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал памяти Мастера спорта Международного класса Бориса Никулина.

Начало соревнований в 12.00.



Программа соревнований:



2001и старше г. р. — 100 м

2002−03 г. р. — 100 м, 200 м, толкание ядра

2004−05г.р. — 100 м, 200 м, 1000 м, прыжки в длину

2006−07г.р. — 100 м, метание снаряда ВФЛА

Эстафета 4×100 м (общая)

2000−2001г. р. — толкание ядра

2003 и старше г. р.- 1000 м

Вход свободный.