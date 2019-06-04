Соревнования по лёгкой атлетике им. Бориса Никулина
15 июня на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал памяти Мастера спорта Международного класса Бориса Никулина.
Начало соревнований в 12.00.
Программа соревнований:
2001и старше г. р. — 100 м
2002−03 г. р. — 100 м, 200 м, толкание ядра
2004−05г.р. — 100 м, 200 м, 1000 м, прыжки в длину
2006−07г.р. — 100 м, метание снаряда ВФЛА
Эстафета 4×100 м (общая)
2000−2001г. р. — толкание ядра
2003 и старше г. р.- 1000 м
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
15 июня 2019, суббота
12:00