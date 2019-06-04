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Соревнования по лёгкой атлетике им. Бориса Никулина

Соревнования по лёгкой атлетике им. Бориса Никулина

15 июня на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал памяти Мастера спорта Международного класса Бориса Никулина.

Начало соревнований в 12.00.


Программа соревнований:

2001и старше г. р. — 100 м
2002−03 г. р. — 100 м, 200 м, толкание ядра
2004−05г.р. — 100 м, 200 м, 1000 м, прыжки в длину
2006−07г.р. — 100 м, метание снаряда ВФЛА
Эстафета 4×100 м (общая)
2000−2001г. р. — толкание ядра
2003 и старше г. р.- 1000 м

Вход свободный.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
15 июня 2019, суббота
12:00
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