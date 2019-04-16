В рок-клубе M2 пройдет сольный концерт Ольги Арефьевой при участии бэк-вокалистки Елены Калагиной, которая ещё играет на ударных народных инструментах.

Аудиозапись, фото- и видеосъёмка концерта запрещены.

Потрясающая, многоликая, предельно женственная и невероятно мужественная Ольга Арефьева прославилась как автор песен с удивительно красивыми и запоминающимися мелодиями. Она окончила Гнесинский институт, создала группу «Ковчег», выпустила более двадцати альбомов, получила литературную премию за стихи, написала четыре книги, ставит спектакли, ведет тренинг по движению и перфомансу, снимает клипы, занимается жонглированием — и продолжает непрерывно развиваться, реализовывая всё новые проекты. Ольга Арефьева играет, точно живет, и живет, словно играет. А страна повторяет за ней — «А ты играй, а ты играй-играй, может быть увидишь дорогу в рай!»

За год артистка выпустила новый альбом «Ияо» и написала много новых песен, которые еще не записаны и исполняются только на концертах.