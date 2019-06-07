Чемпионат по уличному баскетболу
В Центре уличного баскетбола на набережной Упы состоится Чемпионат Тульской области по уличному баскетболу. Принять участие в баскетбольных играх может любой желающий.
15 июня за звание стать лучшим сразятся юноши и девушки старшей возрастной категории.
16 июня за победу поборются юные участники в возрасте от 11 до 15 лет: юноши и девушки 2003−2004, 2005−2006 и 2007−2008 годов рождения.
Регистрация участников в 09.00, начало соревнований в 10.00.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, набережная Упы
15 июня 2019, суббота
10:00
16 июня 2019, воскресенье
10:00