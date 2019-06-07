Чемпионат по уличному баскетболу

В Центре уличного баскетбола на набережной Упы состоится Чемпионат Тульской области по уличному баскетболу. Принять участие в баскетбольных играх может любой желающий.

15 июня за звание стать лучшим сразятся юноши и девушки старшей возрастной категории.

16 июня за победу поборются юные участники в возрасте от 11 до 15 лет: юноши и девушки 2003−2004, 2005−2006 и 2007−2008 годов рождения.

Регистрация участников в 09.00, начало соревнований в 10.00.

Вход свободный.