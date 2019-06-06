Донбасс. Окраина

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 12.06.2019

Режиссер: Ренат Давлетьяров

Актеры: Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Похлебаева, Анна Пескова, Женя Малахова, Валентина Попова, Иван Неклюдов

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 97 мин

В центре сюжета фильма оказывается молодой солдат украинской армии Андрей Соколов, который отправляется в зону боевых действий в качестве водителя. Спасаясь от обстрела, Андрей оказывается в подвале жилого дома, где знакомится с разными людьми, каждый из которых мечтает лишь об одном — чтобы поскорее закончилась война.