Донбасс. Окраина
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 12.06.2019
Режиссер:
Ренат Давлетьяров
Актеры:
Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Похлебаева, Анна Пескова, Женя Малахова, Валентина Попова, Иван Неклюдов
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
97 мин
В центре сюжета фильма оказывается молодой солдат украинской армии Андрей Соколов, который отправляется в зону боевых действий в качестве водителя. Спасаясь от обстрела, Андрей оказывается в подвале жилого дома, где знакомится с разными людьми, каждый из которых мечтает лишь об одном — чтобы поскорее закончилась война.
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