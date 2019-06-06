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Донбасс. Окраина

Донбасс. Окраина

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 12.06.2019
 
Режиссер:
Ренат Давлетьяров
  
Актеры:
Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Похлебаева, Анна Пескова, Женя Малахова, Валентина Попова, Иван Неклюдов
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

В центре сюжета фильма оказывается молодой солдат украинской армии Андрей Соколов, который отправляется в зону боевых действий в качестве водителя. Спасаясь от обстрела, Андрей оказывается в подвале жилого дома, где знакомится с разными людьми, каждый из которых мечтает лишь об одном — чтобы поскорее закончилась война.

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