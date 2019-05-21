Cartoonная ночь

Во дворе Тульского историко-архитектурного музея пройдет фестиваль авторской анимации «Cartoon'ная ночь». Cartoon — это мультик, а мультик – движущиеся картинки. Картинки на картонках превратили в cartoon и приглашают на них посмотреть.

В 19.00 все желающие соберутся во дворе ТИАМа, чтобы смотреть мультфильмы под открытым небом, пообщаться с художниками и выпить с ними чашечку кофе, играть, рисовать и придумывать. Весь вечер будут работать интерактивные площадки:

настольные игры от «Hobby Games» для больших и маленьких компаний друзей, для детей и совсем взрослых. Кубиков и карточек хватит всем!

будка озвучки фильмов от школы дубляжа «Click Voice». Заходим в будку, а выходим с озвученным собственным голосом эпизодом из фильма. Приходите с usb-флэшками, чтобы сохранить своё творение!

площадка сторителлинга, где с помощью специальной техники можно сочинить смешную историю из вымышленных персонажей, или не очень вымышленных, и сделать из этого комикс;

арт-студия ПАЛИТРА поможет вам в создании мини-комикса на основе придуманной истории. Три лучших комикса определит народное голосование в ВК, а их авторы получат по сертификату на мастер-класс в арт-студии «Палитра»!

праксиноскоп, фенакистископ, тауматроп и сканимация - эти странные слова могли бы быть чем угодно! А на самом деле, это прадедушки современной анимации. Мы их не только будем смотреть, но и делать самостоятельно;

дриппинг - это хаотичное художественное набрызгивание краски на холст (Джексон Поллок). У нас будет "сыппинг" - почти хаотичное и точно художественное рисование разноцветным песком на большом деревянном пьедестале;

раз мы о заговорили о большом, то под берёзой будет огромная кровать с подушками!

весь вечер будем пить мультяшные кофейные напитки из эксклюзивного меню, созданного специально для фестиваля от сети кофеен «Сова».

Подробная программа:



20.00 — 21.00 Открытие выставки «Движение воображения. Новая авторская анимация». Авторская экскурсия Надежды Свирской (Москва). Дом Крафта



21.00 — 22.00 Евгений Стрелков (Нижний Новгород) «Волжская Венера». Лекция-показ с комментариями автора. Дом Белявского, 2 этаж



22.00 — 02.00 Ночной показ. Современная мировая авторская анимация. Куратор программы — Надежда Свирская. Двор ТИАМа



20.00 — 22.00 Мастер-классы, игры, еда, музыка. Двор ТИАМа

Стоимость: 200 р.

15 июня во дворе ТИАМа пройдёт фестиваль авторской анимации «Cartoon’ная ночь».

Важной частью фестиваля будет открытие в 20:00 выставки «Движение воображения. Новая авторская анимация». 15 самых смелых и самобытных режиссеров-художников отечественной анимации покажут «внутреннюю кухню» мультипликации - эскизы, раскадровки, кальки, рисунки. Участники выставки: Константин Бриллиантов, Дмитрий Геллер, Борис Казаков, Анжелла Липская, Артём Лоскот, Иван Максимов, Ашот Мефодин, Ирина Рубина, Наталья Рысс, Саша Свирский, Евгений Стрелков, Андрей Суздалев, Надя Федотова, Светлана Филиппова, Наталья Чернышева.

В 22:00 во дворе начнётся показ мультфильмов российских авторов – 38 фильмов! Большинство из них были показаны на международных фестивалях, многие из них отмечены престижными наградами. Но до широкой аудитории в родной стране фильмы, увы, не доходят. Исправим это 15 июня. Программа показа разнообразна: от добрых комедий, философских размышлений и личных историй до экспериментальных, психоделических, остроумных фильмов и музыкальных клипов. Интересны и техники, в которых сняты фильмы: stop motion, рисованная анимация, пиксиляция, эклер и другие.

Партнёры фестиваля: сеть кофеен «Сова», культурный центр «Типография», арт-студия «Палитра», школа дубляжа «Click Voice», магазин настольных игра «HobbyGames».

Стоимость: 200 р.