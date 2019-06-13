15-летняя Ксения Линник: «Жизнь прекрасна! Даже если она — на инвалидной коляске»

Фото Алексея Пирязева.

Это история об очень красивой, жизнерадостной, позитивной девушке, которая уже пять лет прикована к инвалидной коляске.

Ксения Линник не стесняется слова «инвалид», она полна планов и мечтаний и благодарит судьбу за каждый прожитый день.

Беда не стучит тихонько в двери. Она врывается в жизнь без спроса и объяснений, сбивает с ног, лишает способности радоваться и порой повергает в беспросветную депрессию. И в этот момент главное — не сдаться, а запастись безграничным мужеством, силой духа, принять новую реальность и стать счастливым. Так, как это сделала юная, хрупкая Ксюша Линник.

Уже пять лет Ксения и ее семья — папа Виктор, мама Наталья, старший брат Даня и бабушка Любовь Ивановна — живут в Алексине, куда бежали от ужасов войны из родного городка Артемовска Донецкой области. Тульский край уже стал для Линников родным.

Ксения родилась в октябре 2003 года абсолютно здоровым ребенком. Занималась спортивной гимнастикой, училась в музыкальной школе, вместе с братом лазила по деревьям, играла в футбол и баскетбол. Была обычная счастливая детская жизнь — активная и беззаботная.

- Когда дочке исполнилось 10 лет, у нее начались проблемы с ногами, — рассказывает мама Ксюши, Наталья Линник. — Постоянные ушибы, где-то не так ногу поставила — травма. А в январе 2014 года Ксюша переболела гриппом, её стали мучить сильные боли в спине. Состояние ухудшалось с каждым днем, началась череда обследований. Травматолог, ортопед, невролог… Дочка таяла на глазах, а диагноз никто не мог поставить.

- Через несколько месяцев я уже не могла ходить, руки почти не работали, из-за этого я не могла заниматься любимым делом — рисованием, — говорит Ксюша. — Меньше чем за год я превратилась в человека с инвалидностью. Мне понадобилось немало времени для принятия «новой» себя.

Врачи разводили руками и не понимали, что происходит с девочкой. Кто-то говорил, аутоиммунное заболевание, кто-то заводил речь о генетике. А однажды Ксюше прямо в лоб заявили — ты больше никогда не будешь ходить. В этот момент у девочки было чувство, что её душу вырвали с корнем. Так вся жизнь семьи Линников разделилась на «до» и «после».

Мама Наталья начала искать способы реабилитации дочери, но куда бы ни обращалась, получала отказы.

- Мама — человек, который всё всегда делает для своих детей, — говорит Ксюша. — И это был единственный раз, когда она опустила руки. Я должна была сделать так, чтобы мама снова улыбалась. Моя подруга Соня Бабич, которая задавала вопрос на прямой линии Владимиру Путину, рассказала мне о реабилитационном центре в Греции, и я решила написать туда. Мне ответили! Выставили счет на лечение, и новый этап — я стала писать в фонды. Ничего не получалось два месяца, но в мире нет ничего невозможного, это я теперь точно знаю! Мне согласился помочь фонд «Счастливый мир», подарил мне коляску, а затем добрые люди помогли попасть на реабилитацию в Грецию.

- В конце 2017 года у меня сильно прогнулась грудная клетка, была воронкообразная деформация, — рассказывает Ксения. — Ребра сдавливали сердце, возникла угроза жизни. Врачи давали год жизни, если не сделать операцию, а за неё никто не брался. Помогли зарубежные врачи. После операции было тяжело… Говорить и дышать трудно, но уже в первый день я смеялась, радовалась и наслаждалась жизнью.

В Грецию Ксюша ездила уже три раза. Сильная физическая нагрузка, работа с корпусом, с ногами, бассейн — девочка чувствует положительные изменения.

- Я остаюсь позитивной, но у меня теперь другие взгляды на жизнь, — говорит Ксюша. — Раньше я не замечала таких проблем, как, например, отсутствие где-то доступной среды. Болезнь многому меня научила. Радоваться каждому дню, каждой секунде.

Гимнастику я заменила на спортивное плавание. Поначалу пользовалась жилетом, сейчас плаваю свободно с помощью только рук. Кролем у меня получается лучше, брассом только учусь.

Продолжаю играть на фортепиано. Моё любимое произведение, которое я играю, — «Коллизия» Бетховена. Еще очень люблю смотреть турецкие сериалы, я даже стала администратором группы в соцсети и так раскрасила свои будни. Любимый сериал — «Ветреный», очень интересный!

Когда врачи в первый раз посоветовали Ксюше сесть в инвалидную коляску, девочка отказалась.

- Мне впервые стало очень тяжело не только физически, но и морально. Сколько было слез со словами: «Я не инвалид! Я сейчас еще немножко полежу и встану». Со мной работал психолог, но всё же решиться на это помогли мои родители. Они были очень расстроены моей реакцией, пытались объяснить, что так будет лучше, я смогу видеть мир, гулять, общаться, не буду прикована к кровати. И я справилась! Поняла, что хочу наслаждаться жизнью, какой бы она ни была. Не хочу, чтобы мои родители огорчались, пусть лучше мной гордятся.

Коляска заменила мне ноги, стала моим другом. Благодаря двум колесам я ощущаю себя полноценным человеком.

Я уже не первый год передвигаюсь на коляске, но все равно я счастлива. Ведь жизнь, счастье, моменты радости не зависят от твоего физического состояния.

Ксюша очень любит рисовать. Даже когда не могла сама держать карандаш, мама придерживала её руку, и девочка рисовала.

- И сейчас, когда я рисую, я расцветаю, — улыбается Ксюша. — Мечтаю стать художником-мультипликатором — создавать мультгероев или персонажей игр. Конечно же, я мечтаю встать на ноги! Но кроме этого хочу многого добиться. Хочу показать, что жизнь на коляске - это не конец пути. Хочу, чтобы вокруг было больше доступной среды. Хочу выучиться и начать зарабатывать деньги. Хочу создать семью. А еще — завести собственную лошадь!

Ксюша очень активна в инстаграме и «ВКонтакте», пишет мотивирующие посты и помогает людям, которые также оказались прикованы к коляске. Ксюша пишет: «Не знаю, смогла ли я кого-то вдохновить, но хотелось бы, чтобы каждый человек сделал свои выводы из моей истории. Несмотря на любые трудности, никогда не сдавайтесь, не разочаровывайтесь ни в людях, ни в жизни. Отпустите, поблагодарите трудные минуты, плохих людей, прошлое и улыбнитесь этой жизни. А вам в пример — я и моя семья, которые начали жизнь с чистого листа и не разуверились, а только больше полюбили ее!»