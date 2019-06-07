афиша
афиша
Регистрация
Liveнь

Liveнь

15 июня в Киреевске состоится пятый по счету рок-фестиваль LIVEнь. Это одно из самых масштабных мероприятий в Тульской области и легко составляет конкуренцию аналогичным фестивалям по всей России. В этом году организаторы фестиваля планируют принять у себя не менее трех тысяч гостей из разных регионов страны и ближнего зарубежья.
 
Line up: легендарный Артур Беркут с полноценным электрическим сэтом, Lascala, ТАйМСКВЕР, STRESSOR, Одна/Вторая, КПД, театр огня ЭРА.
 
Помимо выступления рок команд, гостей фестиваля ждут турнир по
силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие,
мастер-классы, выставки и ярмарки.
Для комфортного нахождения на территории фестиваля будут установлены открытые кафе, зоны отдыха и прочие удобства. Также организаторы мероприятия не забыли и о юных поклонниках рок музыки: многочисленные аттракционы не дадут заскучать ни детям, ни их родителям.
 
Вход свободный.

 

Где и когда?
Парк культуры и отдыха, Киреевск
Киреевск, Киреевск, парк культуры и отдыха
15 июня 2019, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.