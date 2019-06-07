15 июня в Киреевске состоится пятый по счету рок-фестиваль LIVEнь. Это одно из самых масштабных мероприятий в Тульской области и легко составляет конкуренцию аналогичным фестивалям по всей России. В этом году организаторы фестиваля планируют принять у себя не менее трех тысяч гостей из разных регионов страны и ближнего зарубежья.

Line up: легендарный Артур Беркут с полноценным электрическим сэтом, Lascala, ТАйМСКВЕР, STRESSOR, Одна/Вторая, КПД, театр огня ЭРА.

Помимо выступления рок команд, гостей фестиваля ждут турнир по

силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие,

мастер-классы, выставки и ярмарки.

Для комфортного нахождения на территории фестиваля будут установлены открытые кафе, зоны отдыха и прочие удобства. Также организаторы мероприятия не забыли и о юных поклонниках рок музыки: многочисленные аттракционы не дадут заскучать ни детям, ни их родителям.

Вход свободный.