Среднерусская возвышенность: Mahmut Orhan

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит турецкий диджей Mahmut Orhan. Музыкант известен благодаря своему хиту Feel, записанному в 2015 году совместно с турецкой певицей Сеной Шенер. Трек стал лидером музыкальной платформы iTunes.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

С 1 июня из Тулы будет курсировать транспорт до места проведения фестиваля. Автобус с фирменным логотипом будет отправляться каждые два часа с 10.00 до 20.00 от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».