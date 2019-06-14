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Летняя вечеринка

Летняя вечеринка

«Октава» запускает серию летних вечеринок на уютной террасе кластера! 14 и 16 июня для гостей работают наши друзья из известной тульской метарюмочной Lil Pil!

14 июня начинаем готовить на гриле и наливать вкуснейшие настойки уже в 17.00, а продолжится вечеринка до 22.00.
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А 16 июня, на вечеринку приедут бывшие участники групп On-the-go и Tesla Boy — Дима Мидборн и Поко Кокс.

Сейчас Дима принимает участие в проектах «ГШ» и «Интурист», а Поко Кокс, перешел в группу «Поехххали» и занимается своим сольным проектом. Poko Cox. В этот день веселимся с 17.00 до 23.00!

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
14 июня 2019, пятница
17:00
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16 июня 2019, воскресенье
17:00
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