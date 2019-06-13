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Выходные на Казанской набережной

Выходные на Казанской набережной

Лето, солнце и друзья! Встречаемся на Казанской набережной! Мастер-классы, аргентинское танго и свободная мелонга, Культурный центр «Типография», проекты «Уличный артист», «Город спорта», ленивые вечера и танцевальные марафоны.

Мероприятия состоятся при хорошей погоде.

14 июня

16.00 — 18.00 Концертная программа «Лето, солнце. Друзья». Казанская набережная. Сцена.

18.00 — 19.00 «Народный самодеятельный коллектив» театральный коллектив «Надежда поколений», руководитель Абрамова Надежда. Ул. Металлистов.

15−16 июня

11.00 — 18.00 Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке

  • Мастер-классы по — по росписи значков и магнитов — по изготовлению светодиодных брелков, светодиодных открыток. Возраст 3+ Цена: 150 руб. за мастер-класс (изделие гость забирает себе)
  • Крио-попкорн: привычное лакомство становится смешным и прохладным за счет добавления жидкого азота. Цена — 100−200 руб. в зависимости от порции
  • Аквагрим для детей. Цена от 100 до 200 руб. в зависимости от сложности работ.

12.00 — 17.00 Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников Казанская набережная. Дальняя беседка около детской площадки.

12.00. — 23.00 Культурный центр «Типография». Казанская набережная. Беседка «Амфитеатр»

15 июня 12.00 — 16.00 Аппликация.Интерактивная игрушка из бумаги. Казанская набережная. Площадь перед сценой

15 июня 14.30 — 18.00 Плетение кос (бесплатно) от Детской парикмахерской «Кеша хороший». Казанская набережная. Площадь перед сценой

15 июня 11.00 — 18.00 Мастер-классы от Экспериментории, Фаблаб и музея международного пряника Казанская набережная. Детская площадка

15 июня 16.00 — 18.00 Творческая мастерская «Радуга талантов» Творческие мастер-классы по живописи и декоративно — прикладному творчеству (биокерамика, сувениры, бумажное моделирование, аквагрим). «Творческий переулок» (от Металлистов до Казанской" и Детская площадка"

15 июня 18.00 — 20.00 Танго опен-эйр аргентум. Свободная мелонга от студии аргентинского танго «Аргентум». Казанская набережная. Сцена

15 июня 20.00 Тихие вечера. Mr/Cup

16 июня

16.00 — 18.30 Salsa-open. Казанская набережная. Сцена

16 июня 18.30 — 21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам. Казанская набережная. Сцена

16 июня 16.00 — 18.00 Концертная программа «Песни военных лет». Казанская набережная. Сцена

16 июня 16.00 — 18.30 Salsa-open. Казанская набережная. Сцена

16 июня 18.30 -21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам. Казанская набережная. Сцена

Вход свободный.

Где и когда?
Казанская набережная
14 июня 2019, пятница
16:00
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15 июня 2019, суббота
11:00
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16 июня 2019, воскресенье
11:00
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