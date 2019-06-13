афиша
афиша
Регистрация
Психологический клуб: Психосоматика

Психологический клуб: Психосоматика

15 июня в культурном центре «Типография» пройдет встреча психологического клуба, посвященная психосоматике. Занятие проведет практикующий психолог, сертифицированный мастер по метафорическим ассоциациативным картам Марина Мишина.

Что же делать с такими недугами? О чем сообщает нам наше тело? Бывает такое, что путь болезни лежит через стресс. Тогда можно с помощью, например, проекции на метафорической карте увидеть «корень» своей болезни и узнать о себе чуть больше.

Стоимость: 200 р., по предварительной регистрации

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 июня 2019, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.