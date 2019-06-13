Психологический клуб: Психосоматика

15 июня в культурном центре «Типография» пройдет встреча психологического клуба, посвященная психосоматике. Занятие проведет практикующий психолог, сертифицированный мастер по метафорическим ассоциациативным картам Марина Мишина.



Что же делать с такими недугами? О чем сообщает нам наше тело? Бывает такое, что путь болезни лежит через стресс. Тогда можно с помощью, например, проекции на метафорической карте увидеть «корень» своей болезни и узнать о себе чуть больше.

Стоимость: 200 р., по предварительной регистрации