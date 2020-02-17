Rock дискотека
В Harat's pub пройдет угарная рок-дискотека. Гостей ждет безграничное веселье и огненные треки от диджея 3TONN.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 февраля 2020, пятница
22:00
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
5 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
28 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽