Кукла: Зарождение зла
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Кимо Стамбол
Актеры:
Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдан, Джулио Паренгкуан, Т.Рифну Викана, Йога Пратама, Майк Лукок, Пипиен Путри, Африан Арис
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Во время отпуска у пары с двумя детьми бесследно пропадает ребенок. В процессе поисков на предполагаемом месте исчезновения они обнаруживают необычную куклу. С ее помощью по местным преданиям можно провести ритуал и открыть дверь в мир мертвых. Тем временем зловещая сущность начинает преследовать остальных членов семьи.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июля, пятница
|
12:50
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|
12:50
|Люксор Тула
|
21:00
|Люксор Тула
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, воскресенье
|
12:50
|Люксор Тула
|
21:00
|Люксор Тула
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, понедельник
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
19 июля, пятница
|Люксор Тула
|
12:50
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
00:30
20 июля, суббота
|Люксор Тула
|
12:50
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
00:30
21 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
12:50
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
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