Кукла: Зарождение зла

Премьера: 18.07.2024

Режиссер: Кимо Стамбол

Актеры: Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдан, Джулио Паренгкуан, Т.Рифну Викана, Йога Пратама, Майк Лукок, Пипиен Путри, Африан Арис

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Во время отпуска у пары с двумя детьми бесследно пропадает ребенок. В процессе поисков на предполагаемом месте исчезновения они обнаруживают необычную куклу. С ее помощью по местным преданиям можно провести ритуал и открыть дверь в мир мертвых. Тем временем зловещая сущность начинает преследовать остальных членов семьи.