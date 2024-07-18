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Кукла: Зарождение зла

Кукла: Зарождение зла

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Кимо Стамбол
  
Актеры:
Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдан, Джулио Паренгкуан, Т.Рифну Викана, Йога Пратама, Майк Лукок, Пипиен Путри, Африан Арис
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Во время отпуска у пары с двумя детьми бесследно пропадает ребенок. В процессе поисков на предполагаемом месте исчезновения они обнаруживают необычную куклу. С ее помощью по местным преданиям можно провести ритуал и открыть дверь в мир мертвых. Тем временем зловещая сущность начинает преследовать остальных членов семьи.

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