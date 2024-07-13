Этно-коллектив Runa Project: «От фольклора сердечко ёкает - культурный код никто не отменял!»

Фото Алексея Пирязева, Юлии Колесовой и из архива Ирины Брыковой.

Идейные основатели, люди, на которых держится группа — яркие, молодые, талантливые музыканты Ирина Брыкова и Алексей Усольцев. Первый трек вышел в июне 2021 года, так что коллективу чуть более трех лет.

Ирина и Алексей вместе учились в колледже им. Даргомыжского, окончили отделение «руководитель народного хора», сейчас это «сольное и хоровое народное пение». Но музыкой вместе никогда не занимались.

— Как же так получилось, что вы все-таки объединились и начали писать песни?

Ирина:

— Было открытие воркшопа о молодежной традиционной культуре «Этно-Мы», мне захотелось рассказать молодежи о русской культуре, и я предложила Алексею записать песню. Попросила сделать что-то с электроникой, красивое.

Алексей:

— У Ирины был текст и мелодия, я под них сделал аранжировку. Так родилась песня «Зеленейся», на нее мы сняли видео в Кондуках. А через какое-то время уже я вдохновился украинской группой Go_A…

Ирина:

— Они участвовали в «Евровидении», и впервые на этом конкурсе фольклор прозвучал так красиво, в современной обработке.

Алексей:

— И я написал Ирине: «Давай попробуем сделать что-то похожее, но свое!» Изначально планировалось, что нас будет двое — Ирина поет, я за синтезаторами. Мы первое время так и выступали. Записали полностью электронный трек «На Ивана», выпустили его к празднику Ивана Купалы, 7 июля 2021 года.

Сейчас в Runa Project четыре человека. Кроме нас это еще Тимур Подшибякин, артист ансамбля «Услада», он на бэк-вокале, играет на этнических инструментах, таких как вистл, свирель, балалайка, калюка, кугиклы. И еще он неплохо играет на синтезаторе. И Николай Селезнев, барабанщик. Это новый человек в коллективе, мы с ним отыграли первый концерт в Екатеринбурге, на фестивале Ural Music Night. Это самый масштабный фестиваль в России, там более ста сцен.

— Что такое Runa Project и почему выбрали такое название?

Ирина:

— Руна — это что-то такое магическое, мистическое. И вот мне кажется, что наша музыка такая же, она обладает мистикой и магией. Люди, которые ее слушают, влюбляются в фольклорные песни, в их звучание, в сочетание с электронной музыкой. Они подходят к нам после выступлений, завороженные, и говорят, что это было очень атмосферно! Фольклор и электроника настолько органично переплетаются, что хочется это слушать. И хочется узнавать дальше про фольклор, а это — одна из наших миссий!

К тому же, руны привлекают людей, это одни из тех не до конца понятых вещей. И разобраться в этом сейчас уже тяжело — источников нет. Каждый может где-то допридумать свое. Вот в этом и магия Runa Project!

— Где вы выступаете? Где вас можно услышать?

Ирина:

— У нас были очень насыщенные май и июнь! В Питере отыграли на крупнейшем фестивале Solar Systo, он собирает до 15 000 человек! В июне мы были в Китае на фестивале «Слово о русском сердце». Мы представляли там Тульскую область, показывали современный фольклор. Выступали на крупнейших площадках, таких как Пекинский Выставочный центр, который, кстати, был придуман советскими архитекторами. Также мы играли на одной из главных площадок города Military Museum, на этот концерт пришел весь пекинский бомонд, они стоя аплодировали русским артистам из разных регионов России, было всё очень красиво. Ну, а мы там снова представляли Тулу, для нас это большая честь.

После мы плавно переехали в Карелию, на камерный, но очень приятный фестиваль «Купало». Были в Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night, в Челябинске были хедлайнерами «Бажовки» — Бажовский фестиваль народного творчества. В пятницу хедлайнерами были мы, а в субботу — группа «Отава Ё».

— Слышала, что на каком-то фестивале вы выиграли съемку клипа?

Ирина:

— Да, это было в Чувашии, там проходил этно-фестиваль «Ясна музыка», в рамках этого фестиваля проходила и лаборатория, так вот мы стали финалистами и лаборатории, и фестиваля.

Во время участия в лаборатории мы помогали создавать чувашский трек — колыбельную, вдохновились фольклорным ансамблем «Янтал», они пели свадебную песню. А мы решили создать свою свадебную песню. Мы сделали полностью авторский трек, я написала текст о том, как девушку отдали замуж за нелюбимого, по договоренности родителей. Все начинается с веселой свадебной чувашской песни и переходит в переживания девушки. С мажора в минор. Мы представили песню на финале, вошли в тройку лучших из более чем ста коллективов России и выиграли съемку клипа.

Песня «Невеста»:

— Как воспринимают русскую культуру, русский фольклор у нас и за границей?

Ирина:

— Мне кажется, что наш зритель еще не приучен слушать такую музыку. Но когда он краем уха где-то что-то слышит, сердечко ёкает — культурный код никто не отменял! И когда что-то сделано с любовью, оно всегда откликается в другом человеке. И вот тут уже неважна национальность. У музыки ее нет. Кстати, в Китае поразительный интерес к русской культуре и к русским.

— Как подчеркиваете свой образ? Какие у вас костюмы?

Алексей:

— Мы совмещаем: берем что-то аутентичное и современное.

Ирина:

— Например, черное дизайнерское платье с кружевом, а к ней — завеска, как фартучек с набойкой по ткани. Это этнический элемент. Кокошники у меня дизайнерские, мне их делает мастерица из республики Марий-Эл. Есть кофта для меня и косоворотка для Алексея от дизайнера Варвары Зениной. Мы стараемся коллаборировать с современными дизайнерами. Мы же делаем современную музыку на основе фольклора, поэтому и мы сами должны быть современны и понятны людям.

— Как так получилось, что вы с детства в фольклоре?

Алексей:

— Моя мама преподает в Детской музыкальной школе № 1 в Щекино на фольклорном отделении. А школа, где я учился, была рядом с музыкальной. И я из своей школы шел к маме в музыкальную. И там занимался вокалом, учился играть на саксофоне, это была моя отправная точка. Но жизнь все-таки меня повернула в сторону фольклора. Чему я и рад (смеется). И моя мама, Татьяна Викторовна, до сих пор меня вдохновляет в творчестве.

Ирина:

— На выпускном из детского садика всем раздавали петь частушки, а мне не дали. Сказали, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Помню, я пришла домой, реву и говорю маме: «Мама, надо что-то с этим делать. Так жить нельзя!» (смеется) Меня привели в музыкальную школу, и оказалось, что и слух у меня есть, и голос. И на скрипку меня отдали, и на фольклор — в поселке Шварцевский не было других направлений. Так что я занималась в фольклорном ансамбле «Ладушки». Моими наставниками стали Елена Юрьевна Руднева и Елена Вениаминовна Коптяева — это мои первые учителя, которых я всегда вспоминаю с любовью и до сих пор поддерживаю с ними связь. Они первые заложили в меня любовь к фольклору.

Дальше мы с Алексеем поступили в колледж и попали к Марине Олеговне Федосеевой. Мы с Лешей — это начало фольклорного ансамбля «Усладушка» детской филармонии.

— Runa Project — это ваше основное занятие или вы работаете где-то еще?

Алексей:

— У меня свой небольшой страховой магазинчик.

Ирина:

— Долгое время основной моей деятельностью было преподавание, также я — артистка Тульской областной филармонии. Сейчас я хочу попробовать полностью уйти в творческий полет. Можно сказать, что мы плотно занимаемся Runa Project с сентября 2023 года и сделали огромный скачок вперед. У нас уже есть трек «Бит цепляет», который выпущен через лейбл GAMMA MUSIC. Такая музыка становится очень востребованной.

— О чем мечтаете для своего коллектива?

Ирина:

— Чтобы у нас в ближайшее время появилась своя база.

Алексей:

— А я мечтаю собрать самую большую площадку в России на наш сольный концерт, «Лужники» или «Олимпийский»!