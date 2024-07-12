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  4. В Туле «летчик» на Audi едва не устроил серьезное ДТП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 5 июля - 12 июля

7 лучших комментариев: 5 июля - 12 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Роспотребнадзор рассказал тулякам, чем можно заразиться через поцелуй

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Необычное свечение: туляки заметили в небе французскую ракету Ariane

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Два москвича снимали восход солнца с квадрокоптеров в Туле и получили штрафы

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Кринж-блогера из Ефремова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

- 6 -

Полицейские рассказали о фразах, которые чаще всего используют мошенники

- 7 -

Кто устраивает стрельбу у заброшенной военной части на Калужском шоссе?

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вчера, в 17:50 +1

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6 лучших комментариев: 28 июня - 5 июля
6 лучших комментариев: 28 июня - 5 июля
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