7 лучших комментариев: 5 июля - 12 июля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Роспотребнадзор рассказал тулякам, чем можно заразиться через поцелуй
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Необычное свечение: туляки заметили в небе французскую ракету Ariane
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Два москвича снимали восход солнца с квадрокоптеров в Туле и получили штрафы
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Кринж-блогера из Ефремова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
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Полицейские рассказали о фразах, которые чаще всего используют мошенники
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Кто устраивает стрельбу у заброшенной военной части на Калужском шоссе?
Лучший комментатор недели - ...