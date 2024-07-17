В Туле толпа зверски избила политтехнолога: правоохранители не нашли причин для возбуждения дела

Владислав Абрамов умер через пару дней. Судмедэксперты заявили, что его смерть не носит криминального характера.

Пьяный конфликт и сбежавший друг

4 декабря 2023 года 40-летний Влад Абрамов коротал вечер в компании своего знакомого Евгения. Мужчины развлекали себя игрой в шашки и распитием дорогого алкоголя — Владислав работал политтехнологом и мог позволить себе такой отдых в будний день. Ближе к полуночи мужчины решили проветриться и дойти до ближайшего круглосуточного заведения. Им оказался один из баров на улице Октябрьской.

— Ребята посидели там около часа: пили пиво, играли в шашки, — рассказывает Ирина Гребенькова, сестра Владислава Абрамова. — В 1.40 они стали вызывать такси, в этот момент к ним прицепился какой-то паренек из компании, которая выпивала за соседним столиком.

По словам Евгения, парень нес бессвязную и агрессивную чепуху: «Че вы встали тут, сейчас убивать вас буду».

Ребята игнорировали его, и видимо, это его распалило еще больше. Он продолжал бормотать какие-то угрозы, стоя у них за спиной, а потом схватил Женю за шею.

Евгений оттолкнул надоедливого собеседника, но тот не успокоился и пошел на мужчину с явным намерением развязать драку. Мужчина ударил парня в челюсть, тот свалился на пол, и тогда к конфликту подключились его друзья.

— На записи камер видно, как толпа бросается в сторону ребят, Влад пытается заговорить с ними, а потом просто распыляет в воздух перцовый баллончик, — продолжает Ирина. — Этот момент отдельно хочу выделить — он не целился в кого-то, а просто предпринял попытку остановить драку. От едкого запаха все посетители бара ломанулись на выход. Женя убежал, а Влад не смог.

Уже на улице толпа принялась жестоко избивать Абрамова, который не мог дать сдачи. Мужчину повалили на снег и пинали ногами, били руками. Большая часть ударов пришлась в голову Владиславу. Избиение продолжалось около десяти минут, после чего компания молодых людей спешно покинула место происшествия.

Отказ от больницы и скоропостижная смерть

Свидетельницей избиения стала случайная прохожая, которая и вызвала врачей и полицию. Владислава отвезли в больницу и оказали первую помощь.

— Врачи осмотрели брата, не нашли серьезных увечий и посоветовали ему ехать домой, — говорит сестра Владислава. — Мол, скоро все заживет. Влад поехал к себе, утром планируя сходить снять побои. Он жаловался на сильнейшую головную боль, которая никак не проходила и из-за которой он не мог уснуть.

Плюс ближе к утру ему позвонил неизвестный, который предложил встретиться и как-то «замять» историю. Брат, разумеется, отказался.

6 декабря Владислав, состояние которого значительно ухудшилось, съездил в больницу и сделал РКТ головного мозга. Рентген не выявил никаких повреждений, при этом показал, что общая гидрофильность мозга повышена на 20%. Врачи опять сказали мужчине, что с ним все в порядке, заявив, что ему «просто тумаков навешали», и посоветовали ехать домой, предварительно подписав отказное.



Владислав Абрамов.

— К вечеру ему стало совсем плохо: начались проблемы с речью, отказывали руки и ноги, он просто не мог передвигаться по квартире, — вспоминает соседка Абрамова. — Утром 7 декабря ему вызвали медиков, но до больницы Влад не доехал — умер в машине скорой помощи. Хочу отметить, что до машины его пришлось буквально тащить на руках его другу — медики сказали, что не смогут донести его на носилках.

После смерти мужчины правоохранителями была организована проверка. Была назначена судмедэкспертиза, результаты которой, мягко говоря, шокировали родственников Владислава.

Результаты экспертизы и отказное

Согласно заключению судмедэкспертов смерть Владислава Абрамова не носит криминального характера, так как полученные повреждения не имеют причинно-следственной связи с его гибелью:

— Череп цел и головной мозг не поврежден, следовательно, все остальные повреждения являются сопутствующими и не связанными со смертью от травмы. Изучив фрагмент сердечной сумки, можно сделать вывод, что причиной смерти явилась сердечная патология. А именно — сердечная недостаточность.

Таким образом, правоохранители не нашли основания для возбуждения уголовного дела ни по статье «Убийство», ни по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Даже несмотря на то, что компания молодых людей, личности которых установили в кратчайшие сроки, подробно докладывали о том, как избивали Абрамова без какой-либо весомой причины.

— Я был сильно пьян, не могу пояснить, по какой причине возникла ситуация в баре.

Просто так получилось, что мы все оказались на улице и потом начали бить человека.

Наносили беспорядочные удары по голове и туловищу. Мне кажется, что мы просто разозлились из-за того, что он распылил баллончик: у нас начало жечь глаза, и поэтому произошла драка, — рассказывал в показаниях 20-летний зачинщик конфликта. Его слова как под копирку повторяли все участники избиения.

После отказа в возбуждении уголовного дела, следователи, впрочем, передали материал по факту побоев в полицию.

— В ходе проведения процессуальной проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно результатам которой смерть мужчины наступила в результате заболевания и не носит насильственного характера. Вместе с тем следователем установлен факт причинения мужчине телесных повреждений, квалифицированных экспертом как легкий вред здоровью и не состоящих в причинно-следственной связи с наступлением смерти. В целях установления причастных к причинению вышеуказанных телесных повреждений лиц и даче юридической оценки их действиям следствием были выделены и направлены материалы в органы внутренних дел, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального СК.

Остановка дела и обращение к властям

По словам сестры Владислава Абрамова, на передаче материалов в полицию расследование было практически завершено. Ей лишь предложили подать на каждого участника драки в суд по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расшевелить дело не смогла даже рецензия на результаты экспертизы, в которой указывалось на многочисленные ошибки при её проведении:

— Экспертами в заключении не указано расположение обнаруженных кровоизлияний в мягкие покровы головы со стороны внутренней поверхности по отношению к неподвижным анатомическим ориентирам, не указано, цела или нет твердая мозговая оболочка, головной мозг не исследовался по методу Фишера, рекомендуемому при подозрении на черепно-мозговую травму, не указано состояние дна IV желудочка, что является недопустимым при наличии повреждений на голове, — гласит текст рецензии.



Ирина Гребенькова.

В настоящее время Ирина Гребенькова написала обращение на имя врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в котором просит посодействовать тому, чтобы виновные в гибели ее брата были установлены и наказаны:

— Я являюсь супругой военнослужащего, участника СВО. Мой супруг более двух с половиной лет воюет за жизни этих людей, а они убили моего брата, и их вообще никто не наказал. И не собирается.