Какой запомнила Косую Гору актриса из Тулы Галина Самохина

Актриса Галина Самохина.

Ее взлет был феноменально стремительным, вот только удержаться на этой вершине не удалось. Нам же Галина Михайловна интересна тем, что свое детство и юность она провела в Туле, на Косой Горе, и оставила записи об этом.

«Очень хочется искупаться и сходить в лес»

Галина Самохина была младшим, четвертым ребенком в семье инженера-строителя Михаила Петровича Самохина и учительницы Марии Захаровны. Михаил Петрович работал прорабом на разных стройках СССР.

С 1931 по 1934 годы на Косой Горе строил третью доменную печь и баню.

Семья получила жилье в Москве. Где-то на бесчисленных стройках Михаил Петрович заболел и в 1939 году вышел на пенсию по инвалидности. В начале июня 1941 года умер от туберкулеза. Потом началась Великая Отечественная.

Спасаясь от войны, Мария Захаровна вместе с детьми в 1942 году приехала на Косую Гору. Работала учительницей младших классов.

Места эти были для семьи совсем не чужие. Бабушка по маме была дочерью лесника из Ясной Поляны. Она всю взрослую жизнь прожила на Косой Горе.

Из дневника Галины Самохиной, 1949 год:

«А сколько новостей на нашей Косой всего за десять дней отсутствия. Поставили два памятника: один в сквере возле райкома комсомола (т. Сталину), другой — в скверике на ул. Шмидта (т. Ленину). На ул. Максима Горького прокладывают шоссе, починили тротуары. Там деревья стали поливать, и они все принялись. Возле школы тоже все принялись. Как приятно ходить по аллеям, посаженным нашими руками. Как хорошо в сквере, вот и памятник поставили, а ведь еще в прошлое лето на этом месте, даже смешно, стоял мусорный ящик, да мальчики играли в футбол. Помню, как мы здесь копали ямки для деревьев в учебный день, ну и твердая же земля была, одни камни. Возле шоссе везде сделали красивые заборчики.

Во всех магазинах поставили стеклянные витрины, а в первом еще открылся новый прилавок. Афишу перенесли на новое место. Возле главной конторы закончили постройку фонтанов, и они сейчас работают.

Во всех аллеях поставили новые скамейки. Наш парк совсем преобразился после ремонта. По ул. Дзержинского запретили проезд на гужевом транспорте. В нашей школе заканчивают ремонт. Безобразие опять не отгородили, не знаю, как отреагировали семилетки, еще не видела. Сейчас поспели все овощи, так что мы картошку уже не покупаем. Поспели все фрукты, орехи, чего-чего сейчас только нет на рынке! Очень хочется искупаться и сходить в лес».



Школьная линейка, 1950 г. Сзади видна вышка лагеря для заключенных. Фото из архива Елены Ромашовой.

Именно здесь, на Косой Горе, у Галины Самохиной возникло желание стать актрисой. В 1942 году приехал на гастроли какой-то театр, и на 8-летнюю девочку спектакль произвел невероятное впечатление. «Я могу стать актрисой?» — спросила она потом у одного из артистов. «Ты можешь стать кем захочешь, нужно только хорошенько по­стараться», — сказали ей в ответ.



Косогорская школа № 1. 1950-е гг. Фото из архива Елены Ромашовой.



Когда видели цыганок — запирались

Долгое время Косая Гора была печально известна своим неустроенным бытом. Все как у Высоцкого: люди жили в бараках, где на 38 комнаток всего одна уборная. После войны не было даже бани. Быстро восстановить разрушенное хозяйство оказалось непросто, и к благоустройству поселка подключили заключенных и военнопленных. В поселке располагались колонии и для взрослых, и для подростков. Потом детскую колонию ликвидировали и на ее месте построили банно-прачечный комбинат.

Продукты развозили по дворам на лошади с повозкой. Только в конце 50-х годов администрация завода начала обустраивать жилье и территорию поселка.

К домам от ТЭЦ-ПВС завода подвели водопровод и центральное отопление, а потом еще и газ, улицы начали асфальтировать.



Елена Ромашова с двоюродным братом и бабушкой на даче, которую в газете назвали «особняком». Фото из архива Елены Ромашовой.

Племянница Галины Самохиной Елена Ромашова родилась на Косой Горе, в 1974 году окончила тут школу, уехала в Ленинград. Но в памяти сохранила ярчайшие воспоминания о том времени:

«Это было время счаст­ливого детства. Помню, как по воскресеньям все ходили на Воронку на пляж. Брали с собой окрошку в бидончиках, ну и другую еду, конечно. В мае жуков майских ловили. Спектакли во дворе для бабушек устраивали. Вообще во дворах было много детей, и весело. В лапту играли. Позже бадминтон очень популярным стал. Зимой строили снежные дома во дворе. В овраг ходили на санках кататься. Ромашку собирали и сдавали в аптеку — нам за это давали гематоген и витаминки.

Когда в последнем классе училась, мода пошла в табор по ночам ходить, песни слушать. Приключение было ярчайшим! Пели там классно.

Но в детстве мы цыганок, которые по квартирам ходили, попрошайничали с детьми, боялись. Вообще, двери в подъездах днем не закрывались, только на ночь — на засов. Но когда цыганок видели на улице — запирались».

«В добрый час!»

В 1952 году Галина Самохина поступила в ГИТИС и окончила его с красным дипломом. Известность ей принесла мело­драма «В добрый час!» по пьесе одного из популярнейших советских драматургов Виктора Розова, в главной роли — сам Леонид Харитонов. Фильм вышел на экраны в 1956 году.

Галина вышла замуж за режиссера Владимира Граве. Но великолепно начавшаяся кинокарьера начала давать сбои — она снялась в полусотне фильмов, но в основном это были эпизоды.

В 1967 году Галина Самохина приезжала в Тулу в статусе кинозвезды в составе большой группы творческих работников «Мосфильма»: Валентина Серова, Тамара Носова, Зинаида Кириенко, Зоя Федорова, Сергей Столяров, Наталья Кустин­ская… На встречах со зрителями Самохина рассказывала о Туле и своей любви к городу.



Галина Самохина в фильме «Сверстницы», 1959 г.

Начались и личные проблемы. В 90-е серьезно заболела дочь. Болела очень тяжело и ушла из жизни в 2003 году, в возрасте сорока с небольшим лет. Заболела в конце жизни и Галина Михайловна. У нее обнаружили диабет, да еще перенесла четыре инфаркта. На улицу в конце жизни почти не выходила, передвигаться без инвалидной коляски не могла. Однажды, пытаясь приготовить поесть, по неосторожности устроила пожар. Галину Михайловну доставили на скорой с ожогами. Она скончалась в одной из больниц Москвы.