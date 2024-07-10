  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Спрашивали? Отвечаем!
  5. Как бесплатно провести газ к дачному дому - Блог «Спрашивали? Отвечаем!» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Спрашивали? Отвечаем!
Как бесплатно провести газ к дачному дому

Как бесплатно провести газ к дачному дому

Росреестр разработал методические рекомендации по бесплатной догазификации СНТ. Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой участия программе социальной догазификации. Уже сейчас ознакомиться с методичкой можно здесь.

В 2024 году садовые товарищества в границах населенных пунктов включили в программу социальной газификации. Речь идет о том, чтобы бесплатно провести газ до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома в населенных пунктах.

Условия, которые необходимы для участия в программе:

  • СНТ должно находиться в границах населенного пункта.
  • Населенный пункт должен быть газифицирован, или программа газификации предусматривает строительство газовых сетей до границ СНТ в текущем году. Планы-графики догазификации СНТ утверждаются органами власти субъектов.

Воспользоваться программой догазификации СНТ можно за три шага. Собственнику нужно зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он этого еще не сделал. Какие документы для этого необходимы, указано в методическом пособии.

Важно обратить внимание, что если на участке находится садовый дом, то его следует перевести в жилой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

В случае, если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без проведения торгов в собственность бесплатно в случае, предусмотренном п. 2.7 статьи 3 Закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ).

Далее необходимо провести общее собрание членов СНТ, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим СНТ.

Важно отметить, что для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование земельного участка общего назначения СНТ может осуществляться без оформления прав на него (после государственной регистрации прав на такие объекты).

В завершение подается заявка и заключается договор на техническое
присоединение жилого дома к сети газоснабжения. Это могут сделать как
собственники по отдельности, так и назначенный представитель СНТ от их
имени. В методическом пособии перечислены документы, которые прилагаются к заявке о заключении договора о техническом присоединении.

Галерея

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:04 0
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Можно ли рассчитывать на короткий рабочий день из-за аномальной жары?
Можно ли рассчитывать на короткий рабочий день из-за аномальной жары?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.