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Мульт в кино. Выпуск №171. Мумия моя!

Мульт в кино. Выпуск №171. Мумия моя!

Премьера:
13.07.2024
 
Режиссер:
Дмитрий Илюшин, Рафаэль Тер-Саргасян, Алексей Миронов, Андрей Зуев, Алина Золотарева, Елизавета Костикова, Сергей Братерский, Елена Филиппик, Алексей Игнатов
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
41 минута
  
Возрастные ограничения:
0+
 

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут играть в скорую помощь, Катя и Эф узнают много интересного про рост, кошечки и собачки расскажут, почему мамы столько внимания уделяют малышам, волшебная кухня приготовит десерт из крошек печенья, а Сказочный патруль разбудит мумию.

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