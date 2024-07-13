Мульт в кино. Выпуск №171. Мумия моя!

Премьера: 13.07.2024

Режиссер: Дмитрий Илюшин, Рафаэль Тер-Саргасян, Алексей Миронов, Андрей Зуев, Алина Золотарева, Елизавета Костикова, Сергей Братерский, Елена Филиппик, Алексей Игнатов

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 41 минута

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут играть в скорую помощь, Катя и Эф узнают много интересного про рост, кошечки и собачки расскажут, почему мамы столько внимания уделяют малышам, волшебная кухня приготовит десерт из крошек печенья, а Сказочный патруль разбудит мумию.