Мульт в кино. Выпуск №171. Мумия моя!
Премьера:
13.07.2024
Режиссер:
Дмитрий Илюшин, Рафаэль Тер-Саргасян, Алексей Миронов, Андрей Зуев, Алина Золотарева, Елизавета Костикова, Сергей Братерский, Елена Филиппик, Алексей Игнатов
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
41 минута
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки будут играть в скорую помощь, Катя и Эф узнают много интересного про рост, кошечки и собачки расскажут, почему мамы столько внимания уделяют малышам, волшебная кухня приготовит десерт из крошек печенья, а Сказочный патруль разбудит мумию.
Сегодня
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:05
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