Тула глазами приезжих

В прошлом году я поступила в университет в Туле. Прожив в городе некоторое количество времени, могу сказать, что явных отличий от моего родного города Новомосковска я не нахожу. Тула — Новомосковск, правда чуть больше. Цены, экология, менталитет мало чем отличается.

В месяц расходов выходит примерно на 16 тысяч рублей. 895 руб. в месяц за общежитие, 6 тыс. — на еду. На транспорт уходит около 3 тыс., большая часть этой суммы трачу на дорогу до Новомосковска, так как езжу домой каждые выходные. Стоимость по студенческому 95 руб., а за полный билет отдадите 190 рублей в одну сторону. Остальное — это прочее расходы на развлечения и бытовые расходы.

Первое, на что я хочу обратить внимание, так это люди. Таких равнодушных и грубых людей я не встречала даже в самых неблагополучных районах своего города. Много быдло, пьяниц и бездомных даже в центре. Люди портят все представление о городе.

Но внешний вид Тулы меня привлекает. Город светлый и вполне чистый. Конечно, многие улицы выглядят не очень приветливо. К примеру, Советский район или улица Каминского. В принципе, по всему городу встречается множество ветхих и потрепанных зданий. В центре дела обстоят намного лучше, прогуливаться по этим улочкам одно удовольствие. Чего только стоят Крестовоздвиженская площадь, «Ликерка», «Искра», но вот доехать до центра может быть нелегко. Самая большая проблема Тулы — это транспорт. Постоянные пробки, разрушенные дороги, автобусы, заполненные до убоя. Но даже это не мешает водителям все равно пускать туда пассажиров. Часто этим грешат водители лайнов. Я лучше выберу пройтись, чем доехать.

Стоимость проезда такая же, как в моем родном городе — 30 рублей наличными, 26 рублей по карте и 24 рубля картой «Тройка». Общественный транспорт работает и по ночам, хоть и по повышенному тарифу (40 рублей), для меня это явный плюс, ведь в Новомосковске автобусы прекращают свое движение после 9 часов вечера.

Также явный плюс Тулы для меня — это большое количество рабочих мест, по крайней мере для студентов. Здесь у меня не возникло проблем с поиском работы в отличие от моего родного города.

Стоит отметить расположение города. Два часа, и ты в столице, час и уже у себя дома. Автовокзал и Московский вокзал предлагают немалое количество рейсов в другие города.

По существу, мест где можно отдохнуть молодёжи, не так уж много, в основном, это однотипные кафешки и парки. Музей оружия, тульского пряника и Филимоновской игрушки стоит оставить туристам.

В целом город не вызывает сильных негативных чувств, но и желание остаться не возникает. Обычный провинциальный город, коих в России полно.

Ксения Батищева, город Серпухов:

— Я из Серпухова, живу в общежитии при университете, в месяц выходит около тысячи рублей. Город мне нравится. Тула ощущается как глоток свежего воздуха. Первое время было трудно ориентироваться, но если что помогают местные или «Яндекс карты». Город намного больше, а цены почти такие же, как и в моем родном городе. За один поход в продуктовый магазин выходит 1000—1500 рублей на человека.

С переездом открыла для себя доставки еды и такси. В среднем поездка на «Яндекс.Go» или «Maxim» обойдется в 250-300 рублей. Из любой точки можно добраться на самокате — за один час выходит 300 рублей.

Здесь инфраструктура развита намного лучше. Люди приветливые, готовы прийти на помощь, мимо никогда не пройдут. Нравится, что в Туле есть жизнь, часто на улицах, к примеру, на набережной или в переходах встречаю музыкантов или художников. Много красивой архитектуры, тот же Музей оружия, Кремль, Свято-Успенский собор. Много крутых мест, куда можно сходить — арт-пространство «Искра», «Октава», экзотариум, Дом-музей А. П. Чехова. Вопросы возникают только к дорогам и транспорту. А так чудесный город с приятными людьми.

Елизавета Каплун, город Протвино

— Живу с подругой в Туле год в съемной квартире. Вместе оплачиваем квартиру, каждая платит по 15 000 в месяц. Цены приличные, в целом на все хватает. В месяц уходит около 25 тысяч с учетом жилья.

В Туле много исторических зданий, но мне больше всего нравятся маленькие старые частные домики, такие можно найти в Советском районе.

Нравится, что Тула находится близко от Москвы, всего два часа езды, и ты в столице. Одно из моих любимых мест в городе — это Казанская набережная, обычно весь движ происходит именно там.

Люблю ходить в кофейни, часто захожу в MR.CUP или в Кофе-культ. Также в сети ресторанов «Бургер Кинг», «Вкусно и точка» и «Ростикс».

Люди, которых я встречала, показались добрыми и готовыми помочь. Всегда подскажут дорогу или на каком транспорте добраться до нужного места. Транспорт удобный, много универсальный маршрутов, которые довезут до центра. Троллейбусы 1, 2; маршрутки 9, 30, 33, 34 и т. д. Автобусы 1, 3, 18, 28 и т. д. Но так как я приехала недавно, трудно запомнить, какой автобус мне нужен, поэтому пользуюсь картами в телефоне, обычно помогают 2ГИС, Гугл или Яндекс.карты. Мне нравится Тула!

Дмитрий Свиридов, город Новомосковск:

— Переехал в Тулу учиться год назад. Снимаю однокомнатную квартиру, плачу 16 тысяч — не так дорого. Рядом с домом есть остановки, транспорт ездит часто, за проезд отдаю 26 рублей.

Не могу выделить явных минусов. Типичный провинциальный город.

Есть торговые центры («Макси», «Гостиный двор», «Парадиз»), парки (Белоусовский, Комсомольский, Платоновский), кофе («Сова», «Кофе-культ»), поесть выйдет 400—500 рублей. Рестораны («Bottega», «Ten»), средний чек около 1-2 тыс. руб. Экзотариум (150 руб. детский и 300 руб. взрослый), цирк, набережная. Куда сходить всегда есть.

Сети магазинов, что и везде («Магнит», «Пятерочка», «Спар», «Дикси» и т.д), аптеки («Столичка», «Здесь аптека» и т. д.) в пешей доступности.

Город красивый и большой. Радует тот факт, что здесь можно найти все необходимое для комфортной жизни, и в целом Тула представляет собой достаточно приятное место для проживания и учебы.



Заключение: По мнению молодежи, Тула — типичный провинциальный город. Но ее отличает удобное расположение, богатство культурного и исторического наследия. В Туле есть всё для комфортной жизни, но эффекта «вау» город явно не вызывает. В нем явные проблемы с общественным транспортом и экологией, мало развита инфраструктура. Но в целом, Тула — интересный и атмосферный город, со своим плюсами и минусами. Но это город, который заслуживает, чтобы в него переезжали люди.

Текст: Дарья Матвеева.

Заставочное фото Алексея Пирязева.