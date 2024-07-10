Как мошенники обманывают туляков

В Тульской области, по данным на 8 июля, на уловки попались 1516 человек, именно столько мошенничеств зафиксировано с начала года. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года отмечается падение на 34,6%. Но это не повод расслабляться, уверен начальник отдела по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области Дмитрий Крюченков:

Дмитрий Крюченков – Кто-то хотел бы иметь заработок больше, чем есть. А те, кому удалось скопить некую сумму, ее сохранить. Многие боятся стать жертвой обмана и оказаться в кредитной кабале. Именно эти страхи и приводят к тому, что люди лишаются крупных сумм. Мошенники – отличные психологи. Они за первые секунды разговора понимают, чего опасается жертва, а дальше дело за малым.

«Алле, вас беспокоит…»

Классика телефонных разводов – предложение перевести деньги на безопасные или защищенные счета. Им пользуются злоумышленники уже много лет, но оно до сих пор работает. И будет работать, пока в сознании всех не появится четкое убеждение: не существует понятия «безопасный счет», его придумали именно мошенники.

Помимо проверенных годами вариантов обмана, телефонные злоумышленники ловко встраивают в свои схемы новостную повестку: необходимость подтвердить данные владельца сим-карты, новые выплаты, финансирование ВСУ и прочее. Жертва, как правило, что-то слышала из новостей об этом, но детально еще не разобралась и именно из-за недостатка информации начинает верить звонящему. Причем, чем сложнее схема, тем больше шансов обвести ничего не подозревающего собеседника вокруг пальца.

– Сначала звонит якобы сотрудник сотовой компании и предлагает продлить договор на пользование сим-картой. В реальности карты бессрочны, но люди теряются, боятся потерять номер телефона. Выглядит все официально – идентификация через Госуслуги. Потом человеку в личный кабинет приходит некое сообщение. Тут же звонит уже «сотрудник» Госуслуг, сообщает о взломе аккаунта и просит сообщить код из СМС. Уже напуганный собеседник без раздумий верит в это и выполняет просьбу. В результате на него оформляются кредиты в микрофинансовых организациях.

Другая легенда: звонят с предложением сменить тарифный план либо подключить какие-либо опции, или заменить сим-карту. Для совершения любого действия абоненту необходимо продиктовать код из СМС. Но на самом деле этот код открывает доступ к личному кабинету пользователя на сайте оператора. Попав в него, мошенник настраивает переадресацию сообщений и звонков с номера жертвы на свой, а затем выводит средства с банковских карт абонента или оформляет на него кредиты.

Еще один вариант: «сотрудник ФСБ» звонит и заявляет, что со счетом происходят непонятные вещи и есть подозрение, что владелец счета финансирует ВСУ, а за это светит привлечение к уголовной ответственности.

Человек боится оказаться под таким «политическим» подозрением и не отказывается сотрудничать со следствием. Сообщает коды и другую информацию, которая поступает на телефон.

В итоге на него оформляется кредит онлайн, либо на телефон устанавливается программа удаленного доступа, потом оформляется кредит, а деньги с него выводятся.

Также появились случаи, когда злоумышленники звонят и предлагают выбрать медучреждение, где они могут пройти флюорографию или другие обследования. Предлагается выбрать больницы, которые действительно существуют. Для подтверждения записи нужно лишь сообщить код из СМС, который в реальности – прямой путь к личному кабинету на Гос­услугах или в банке.

«Бабушка, я попал в беду...»

Родственник попал в аварию, и нужны деньги на компенсацию ущерба – тоже весьма рабочая схема у мошенников. Как правило, жертвами таких разводов становятся пожилые люди.

«Бабушка, я попал в аварию. Переходил дорогу в неположенном месте, за рулем была беременная девушка, вырулила в столб, ребро из живота торчит, говорить не может – надо передать денег на лечение», – рассказывает звонящий. Пожилой человек, переживая за близкого, сразу же соглашается помочь. Тут в дело вступает курьер и забирает деньги. Только потом жертва перезванивает реальному родственнику, и выясняется, что никакого ДТП не было.

– Курьеров, как правило, набирают через мессенджеры. Кто-то не сразу понимает, на какую работу в реальности соглашается; другие понимают, но тем не менее идут ради денег. В зависимости от количества эпизодов они получают с каждой суммы от 2,5 до 10%. Суммы же бывают разные. В Киреевском районе, например, бабушка отдала курьеру 2,7 млн рублей, а с нее даже 5% – уже весьма приличный доход. За день один курьер может забрать деньги у 4-10 жертв.

Кураторы их в большинстве случаев находятся на территории недружественной нам страны, и даже при наличии у нас их точного местоположения мы не можем привлечь их к уголовной ответственности. А курьера, руками которого все и было совершено, можем. С начала года из 119 преступлений в Тульской области раскрыто 100. Курьеры несут ответственность по ст. 159 УК РФ, являясь соисполнителями. Им грозит лишение свободы до шести лет. Помимо этого, именно с них взыскивается полная сумма нанесенного ущерба!

Кстати, уйти из курьеров тоже не все решаются. Кураторы уже после первого эпизода начинают им угрожать: «Откажешься – мы сольем твои данные в правоохранительные органы». А данные у них действительно есть. Перед тем как «устроиться на работу», курьеры проходят процедуру верификации: фотографируются с паспортом и своим лицом возле своего дома или записывают «кружочки» и отправляют куратору. А потом начинают бояться привлечения к уголовной ответственности и продолжают помогать мошенникам. Возраст курьеров самый разный: от 15 до 65 лет. Но средний – 18-25 лет. Это люди, которые ищут подработку либо хотят быстрых денег без особых усилий.

Тут основной совет: обязательно перезванивать и перепроверять информацию, особенно если родственник ночью звонил с незнакомого номера.

Чистим карму пылесосом

Снятие порчи, сглаза, привороты и другие магические обряды в рамки уголовного дела ложатся сложно. Трудно доказать преступный умысел гадалки. Однако в некоторых случаях и это возможно.

– Фигурантка дела – цыганка, она на протяжении трех лет с двух женщин обманным путем получила 6-7 млн рублей от каждой. Деньги и та и другая платили за снятие порчи. Ритуалы все проводились дома у гадалки. У нее была специально оборудованная комната, которая выглядела странно: в ней имелись, ну наверное, все боги мира. Каждый ритуал требовал денег, но не просто за услугу. Цыганка говорила жертвам, что нужно съездить в Иорданию и привезти свечи. Те сами, конечно, не могли, тогда она предлагала съездить якобы за них и купить для них свечи. Конечно, никуда она за ними не ездила, но деньги получала на билеты и прочие расходы. Доходило даже до абсурда: гадалка говорила, что надо очистить карму специальным пылесосом. Он недешев, стоит 120 тыс. рублей. И клиентки верили в это и платили деньги.

Остановили этот процесс выкачивания денег родственники. Женщины к тому моменту уже понабрали кредитов, заложили квартиры и другое имущество.

Самым сложным было убедить их самих в том, что их обманывают и нужно написать заявление в полицию. Цыганка запугивала своих клиенток: якобы в случае остановки процесса снятия порчи у них начнут умирать родственники.

Обе женщины не хотели верить ни родственникам, ни полицейским. В итоге удалось зафиксировать угрозы, и стало возможным привлечь цыганку к ответственности по статье «Мошенничество».

Классическое «снятие порчи» на улице тоже продолжает процветать. Тут для убедительности, как правило, работают в паре. Женщина подходит к прохожей и говорит: «Вижу, на тебе порча». Тут же мимо проходит другая и начинает благодарить первую: «Спасибо! Ты так меня выручила, спасла мою семью!» Ну и всё, жертва в ловушке.

Верующие люди тоже весьма поддаются влиянию, особенно если это делает человек в одеянии батюшки. Так, прихожанка церкви на протяжении нескольких лет общалась с «батюшкой» по телефону. Он ей рассказывал, что по телевизору показывают неправду, на самом деле патриарх Кирилл насильно помещен в больницу, где совершенно невыносимые условия, и нужны деньги, чтобы ему помочь. Женщина верила и переводила пожертвования. Но мошенник был не только телефонным. Он приобрел себе рясу священника, ездил в ней по городам и просил пожертвования, люди ему охотно верили. К уголовной ответственности, правда, привлечь его не удалось, потому что, согласно заключению судмедэкспертизы, он невменяемый.

Девочек заказывали?

Факты обмана тех, кто хотел бы воспользоваться интим-услугами, в последнее время стали появляться все чаще. Суммы, которые получают злоумышленники, начинаются от 15 тыс. рублей и доходят до миллионов.

– Человек в интернете находит объявление, звонит, ему предлагают заказать девочку, а потом предлагают сразу двоих. Он думает: «Потяну, гулять так гулять!» Предлагают допуслуги, страховку за девочек. Человек все оплачивает, переводит, к примеру, за все 100 тыс. рублей. А далее к нему просто никто не приезжает.

Другая схема: человек делает заказ, а потом ему перезванивает некий гражданин с кавказским акцентом и заявляет, что своим звонком он сорвал им заказ. Девушка должна была приехать обслуживать очень важного человека, но все сорвалось. И за это требуют перевести деньги, иначе «всю твою семью сейчас приедем и перережем, в соцсети информацию выложим, родственники и друзья узнают, чем ты занимаешься». Вот так туляк более 200 тыс. рублей и перевел мошенникам.

Многим жертвам, как правило, стыдно приходить с такими заявлениями в полицию. Возможно, не все обращаются к нам за помощью.

Интернет – плацдарм для мошенников

На любых интернет-площадках нужно быть настороже. Аккаунты в соцсетях и мессенджерах злоумышленники вскрывают и рассылают сообщения знакомым и друзьям с просьбой занять денег. И к сожалению, далеко не все пытаются перепроверить информацию, связаться с реальным владельцем аккаунта и уточнить у него, действительно ли ему требуется помощь.

Доверчиво многие относятся и к сайтам объявлений. К примеру, человек ищет машину, ее средняя рыночная стоимость – 2 млн рублей. И тут находит объявление о продаже такого же авто за 700 тысяч. Связывается с владельцем, тот рассказывает, что машина новая, в идеальном состоянии, а продает за дешево, потому что срочно требуются деньги на лечение ребенка. Говорит, что уже много потенциальных покупателей, и предлагает сначала внести аванс, а потом и вовсе сразу выкупить – чтобы друге покупатели не успели. Получив всю сумму, он перестает выходить на связь.

Еще один частый способ обмана – сомнительные ссылки с просьбой проголосовать за ребенка, который участвует в конкурсе. Кто ж хочет быть нехорошим человеком и не поддержать дочь подруги? Но в итоге добродетель оказывается в минусе, цепляя на устройство, с которого перешел по ссылке, вирус.

– Раскрыть можно любое преступление: каждое электронное действие оставляет след. Другой момент, что это небыстро. Например, если диалог состоялся и жертва поверила мошеннику, то дальше она получает реквизиты счетов. Правоохранительные органы установят владельца счета, в банкоматах есть камеры, и через них тоже можно идентифицировать личность снявшего деньги. Другой вопрос, что таких счетов в цепочке может быть много, и, к сожалению, есть определенный регламент на получение по ним информации. Пока мы получаем доступ к одному счету, деньги могут уйти уже на десятый, и в конечном счете уйти в криптовалюту. В первом случае работают дропперы – подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Что же касается криптовалюты, то на данный момент ее не регулирует законодательство.

Откуда у мошенников информация о жертве?

Жертва мошенников сегодня – это человек любого статуса, образования и возраста, то есть риск есть у всех. Для предупреждения мошенничества в некоторых банках в отделении дежурит человек, который при оформлении кредитов подходит и интересуется, с какой целью оформляется большая сумма денег. Он не любопытный, а хочет вас защитить.

– Очень много мошенничеств благодаря этому удалось пресечь. Но это стоит безумных психологических усилий, потому что люди ведут себя крайне неадекватно в момент общения с мошенниками. Только спустя два-три часа после прекращения общения они готовы разговаривать и рассказывать, как они попались на крючок.

К сожалению, не всех удается удержать. Был случай, когда приехали на вызов, потому что человек со счета снимал 4 млн рублей и вел себя странно. Клиент банка наотрез отказывался оставить деньги и не снимать их, говорил, что у него два высших образования, он занимает хорошую должность и знает, что делает. В итоге мы уехали. А через два месяца он пришел писать заявление. Оказалось, что он помимо того, что со счетов снял все деньги, так еще и оформил кредит на 3 млн руб. Все это было потрачено на приобретение дорогостоящих артефактов для снятия порчи. Мошенник обещал после ритуала все предметы продать и вернуть деньги. Но этого, конечно же, не случилось. И только тогда человек понял, что стал жертвой обмана. Он еще нам предъявлял: почему мы его не отговорили?

Имея просто номер телефона, можно найти много информации о человеке. В этом помогут соцсети, почта… Маркетплейсы, скидочные карты тоже могут рассказать о предпочтениях владельца номера и его интересах.

Кроме этого, в Сеть периодически утекают банковские данные.

– В эпоху интернета невозможно спрятать все о себе. Но можно не верить на слово звонящему, а перепроверять информацию, чтобы он вам ни говорил и как бы ни пугал. Ни банки, ни сотрудники ФСБ, ни операторы сотовой связи или медработники не будут вам звонить и просить продиктовать любые данные из СМС. Поэтому будьте аккуратны и не верьте всем подряд!