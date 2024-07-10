Рецепты кофе (и не кофе) из тик-тока

И, хотя говорю это чуть с опозданием, но: ура, наступило лето! А значит я просто не могу не уделить внимание холодным напиткам. Я готовился к написанию этого текста почти месяц (просто смотрел тик токи и рилсы) и отобрал для вас странные, потенциально вкусные и неочевидные рецепты, которые попадались мне в соц сетях. Проверю их, чтобы сказать наверняка в каких случаях вам не стоит тратить на это свои кровно нажитые, ведь я уже потратил казенные и выяснил, что это того не стоит. Приступаем!



Холодный латте с луком

Холодный латте с чем? С луком. Да, вы правильно все прочитали. И, представьте себе, это только первый напиток в списке, а зашел я далеко не с козырей. Ну да ладно, что там с этим латте? Тренд на это странное нечто пришел к нам из Китая. Кто-то посчитал, что это может быть вкусно…а вслед за ним еще тысячи китайцев. “Либо китайцы, вопреки всем другим людям, произошли от леммингов и живут исключительно стайным инстинктом, либо у меня нет вкуса” - подумал я, когда впервые узнал об этом напитке. Ну что ж, пробуем.

1. Конечно же начинаем с того, что доверху заполняем стакан льдом. Далее этот этап буду пропускать, так он нужен буквально в каждом напитке.

2. Добавляем молоко

3. И, конечно же, лук, который предварительно нужно промадлить (промять)

В оригинальном рецепт лука идет гораздо больше, но, о, боже, пощадите меня! И на вкус это…буквально никак. К вкусу молока с кофе добавился привкус лука, который этим же молоком и нивелировался. Даже если бы лука было больше, ситуацию это не сильно бы изменило, так как что ни говори, а сочетание молока с луком - не самое удачное. Но! Как только я попробовал этот латте я понял кому бы он точно понравился. После первого же глотка меня флешбекнуло в детство и я увидел следующую картину: мой пока что еще холостой дядя ест жареную картошку с луком и запивает ее молоком, причем, если память мне не изменяет, прокисшим и получает от этого какое-то свое извращенное удовольствие. Замените картошку на эспрессо и все встанет на свои места. Уверен что среди вас найдутся такие же, как мой дядя, поэтому вам, вероятно, этот напиток зайдет.

Ну а я лично ставлю ему 3/10. Подойдет только чтобы довести бариста до слез.



“Слитый” рецепт из старбакса

А этот напиток в тик токе позиционировали как “случайно слитый” рецепт из старбакса. Суть его проста: кокосовое молоко мы смешиваем с земляничным соком и якобы в итоге получаем просто какую-то невероятную амброзию. Единственный ингредиент который я заменил - это клубника, так как совершенно случайно малина в моей морозилке дожидалась своего часа уже год. Да и такое сочетание мне кажется куда более удачным. К слову, это единственный рецепт, вкус которого я заранее предвидел, ради интереса - постарайтесь понять что с ним не так по ходу повествования.

1. В шейкер, или любую герметичную емкость заливаем 1 часть кокосового молока и несколько ЗАМОРОЖЕННЫХ ягод и сильно трясем

2. Выливаем полученную жидкость в стакан со льдом

3. Добавляем 2 части земляничного сока. По желанию можно натереть немного замороженных ягод сверху, как в оригинальном рецепте. Я делать этого не стал, так как малина куда легче фрагментируется при встряхивании, нежели здоровые куски клубники как в оригинальном видео.

Пять с плюсом тому, кто понял, что бессмысленно смешивать замороженные ягоды с холодным молоком. Толку от этого ноль, разве что получите приятный оттенок розового. И хотя, к моему удивлению, земляничный сок отлично сочетался с кокосовым молоком, вкус получился весьма слабым. Это определенно может быть вкусным, но не в таком виде. Если захотите попробовать дома, лучше сделайте сироп из ягод. Это проще чем кажется. Или хотя бы разморозьте и предварительно разомните их.

Вердикт: далеко даже не уровень старбакса, но с доработкой будет просто пушка. 5/10.



Какао-тоник

Даже я - заядлый любитель чего угодно с тоником содрогнулся от такого неожиданного сочетания. Скорее пробуем!

1. 30 грамм какао смешиваем с 60 мл горячей воды и хорошенько размешиваем

2. В стакан со льдом заливаем тоник, желательно классический - индиан. Но никто вам не запретит взять любой другой

3. Сверху наливаем какао и все тщательно перемешиваем

В оригинале туда добавляли еще сиропы, но если у вас, как у меня, сладкий, а не горький, натуральный какао, не торопитесь этого делать, будет сладко и без того. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что лучше всего использовать горький какао-порошок и добавить сиропчиков на ваш вкус, но и без них напиток получится весьма впечатляющим. Больше всего он напомнил мне творожное чудо с вишней и шоколадным соусом, который убрали из продажи миллион лет назад. Тони ушел на задний план, оставив лишь небольшой привкус слегка алкогольной горечи, присущий этому самому тонику. Напиток вышел немного более плотным, нежели я ожидал, поэтому в случае чего - смело лейте тоник на ваш вкус, как сделал чуть позже я. И совсем не пожалел.

8/10 - амброзия. минус два балла за воспоминание о творожном чуде, которое было просто великолепным.



Эспрессо с пиво



Эспрессо с чем? С пивом. Да, вы правильно прочитали. Эспрессо с пивом. И больше ничего, буквально, ну, разве что лёд.. Кощунство или гениальная идея? Давайте проверим.

1. Засыпаем лед в саткан, заливаем пивом и сверху заливаем эспрессо, потом перемешиваем

На вкус это не так странно как я думал. Больше всего напоминает какой-нибудь шоколадный стаут, довольно слабый, правда. Для полного погружения стоит в таком случае взять темного нефильтрованного.

4/10 - Самый многообещающий и самый разочаровывающий напиток за сегодняшний день.

Ну вот и все, все странные напитки к сегодняшнему дню. Напишите в комментах, хотите ли видеть еще эту рубрику. И еще напишите, хотите ли подборку реально классных рецептов на лето от бариста. Всем вкусного кофейка!