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Уличная мода
Кирилл Тоесо, 29 лет

Кирилл Тоесо, 29 лет

Наш сегодняшний герой — профессиональный бармен и актер Кирилл Тоесо. Вы можете встретить его в ресторане-баре «Культура». А еще у Кирилла есть собственная компания ТвойБарEvent, которая занимается барным кейтерингом.

Больше о Кирилле можно узнать на его страничке в Instagram (запрещен на территории РФ).

Кирилл человек занятой, поэтому на походы по магазинам у него почти не остается времени. Одежду, обувь и аксессуары герой нашего блога в основном покупает в интернет-магазинах.

— Жалко, что лето у нас длится так недолго. Мне нравится ходить в шортах и футболках. А еще обожаю покупать кроссовки, их у меня очень много. Есть среди них и любимые, и те, что по два года лежат в коробках. 

Образ:

Футболка — Beefree,
Очки — FEAR OF GOD
Кроссовки — Fila,
Шорты джинсовые — Beefree, 
Часы — Apple Watch 9,
Рюкзак — Igermann.

Мне нравится «стритстайл» или «стритвер» — особый вид уличной моды. Любимые бренды — Zara, beefree, FEAR OF GOD, THE NORTH FACE, bershka, Fila, Nike. У них есть все, что нужно для повседневной жизни. 

Мужчина должен цвести и пахнуть! Я считаю, что классный парфюм– это хороший тон. Люблю Sculptor Genyum.

Считаю, что мода играет важную роль в нашей повседневной жизни не только как способ самовыражения и стиля, но и как средство коммуникации.

Одежда, аксессуары и образы, которые мы выбираем, — это мощные коммуникационные инструменты.

Они могут передавать наши ценности, настроение и характер.

Из аксессуаров не ношу ничего, кроме часов. Все остальное мешает работе. 

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — очки Ray Ban. 

Всем, кто хочет одеваться классно, советую: не бойтесь экспериментировать. Одевайтесь так, чтобы было комфортно, чтобы вам самим было в кайф. Всех обнял.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В нашем блоге «Уличная мода» снова появились новые лица! Не распугивайте героев! Давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя — нет.

Хотите стать героем «Уличной моды»? Пишите автору в личные сообщения или в соцсетях: ВКонтакте или Instagram (запрещено в РФ).

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Автор:
сегодня, в 12:09 +8

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