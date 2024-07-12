Кирилл Тоесо, 29 лет

Наш сегодняшний герой — профессиональный бармен и актер Кирилл Тоесо. Вы можете встретить его в ресторане-баре «Культура». А еще у Кирилла есть собственная компания ТвойБарEvent, которая занимается барным кейтерингом.
Больше о Кирилле можно узнать на его страничке в Instagram (запрещен на территории РФ).
Кирилл человек занятой, поэтому на походы по магазинам у него почти не остается времени. Одежду, обувь и аксессуары герой нашего блога в основном покупает в интернет-магазинах.
— Жалко, что лето у нас длится так недолго. Мне нравится ходить в шортах и футболках. А еще обожаю покупать кроссовки, их у меня очень много. Есть среди них и любимые, и те, что по два года лежат в коробках.
Образ:
Футболка — Beefree,
Очки — FEAR OF GOD
Кроссовки — Fila,
Шорты джинсовые — Beefree,
Часы — Apple Watch 9,
Рюкзак — Igermann.
Мне нравится «стритстайл» или «стритвер» — особый вид уличной моды. Любимые бренды — Zara, beefree, FEAR OF GOD, THE NORTH FACE, bershka, Fila, Nike. У них есть все, что нужно для повседневной жизни.
Мужчина должен цвести и пахнуть! Я считаю, что классный парфюм– это хороший тон. Люблю Sculptor Genyum.
Считаю, что мода играет важную роль в нашей повседневной жизни не только как способ самовыражения и стиля, но и как средство коммуникации.
Одежда, аксессуары и образы, которые мы выбираем, — это мощные коммуникационные инструменты.
Они могут передавать наши ценности, настроение и характер.
Из аксессуаров не ношу ничего, кроме часов. Все остальное мешает работе.
Самая дорогая вещь в моем гардеробе — очки Ray Ban.
Всем, кто хочет одеваться классно, советую: не бойтесь экспериментировать. Одевайтесь так, чтобы было комфортно, чтобы вам самим было в кайф. Всех обнял.
Фото Дмитрия Дзюбина.
В нашем блоге «Уличная мода» снова появились новые лица! Не распугивайте героев! Давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя — нет.
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