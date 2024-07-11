  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Mash: четыре украинских дрона атаковали завод в ОЭЗ «Узловая» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Mash: четыре украинских дрона атаковали завод в ОЭЗ «Узловая»
Кадр из видео Mash

Mash: четыре украинских дрона атаковали завод в ОЭЗ «Узловая»

Система ПВО сработала оперативно, но цех предприятия получил повреждения.

В ночь на 11 июля дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону «Узловая» в Тульской области. По данным Mash, один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО «Промет-СЭЗ».

В результате массированной ночной атаки до ОЭЗ долетело четыре беспилотника. По всем отработала ПВО, но повреждения получил цех предприятия – там пробита стена. Завод выпускает металлические стеллажи для складов и офисов. Сумма ущерба уточняется, данных о пострадавших нет.

Напомним, утром министерство региональной безопасности Тульской области сообщило об уничтожении одного беспилотника.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:52 0
Другие статьи по темам
Событие
атака БПЛАбеспилотникдроны
Место
Тульская областьОЭЗ Узловая

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Оборонной торопыга едва не устроил ДТП: видео
На ул. Оборонной торопыга едва не устроил ДТП: видео
В Туле начались областные соревнования по велосипедному спорту
В Туле начались областные соревнования по велосипедному спорту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.