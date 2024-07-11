Mash: четыре украинских дрона атаковали завод в ОЭЗ «Узловая»

Кадр из видео Mash

В ночь на 11 июля дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону «Узловая» в Тульской области. По данным Mash, один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО «Промет-СЭЗ».

В результате массированной ночной атаки до ОЭЗ долетело четыре беспилотника. По всем отработала ПВО, но повреждения получил цех предприятия – там пробита стена. Завод выпускает металлические стеллажи для складов и офисов. Сумма ущерба уточняется, данных о пострадавших нет.

Напомним, утром министерство региональной безопасности Тульской области сообщило об уничтожении одного беспилотника.