Погода в Туле 12 июля: жарко, сухо и облачно

Фото из архива Myslo.

В пятницу в Тульской области ожидается небольшая облачность. Без осадков, ветер переменный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 12-17 градусов тепла, днём — от +25 до +30. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.