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Погода в Туле 12 июля: жарко, сухо и облачно
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 12 июля: жарко, сухо и облачно

Синоптики обещают умеренный переменный ветер.

В пятницу в Тульской области ожидается небольшая облачность. Без осадков, ветер переменный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 12-17 градусов тепла, днём — от +25 до +30. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

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