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В России с 1 октября взлетят цены на иномарки
Фото: ru.freepik.com.

В России с 1 октября взлетят цены на иномарки

Утильсбор на автотехнику повысят на 70-85%.

В России с 1 октября собираются повысить утильсбор на автотехнику на 70-85% — цены на иномарки вырастут вдвое, сообщает Lenta.ru со ссылкой на проект Минпромторга. 

Но и это ещё не всё: каждый год утильсбор будут индексировать на 10-20% вплоть до 2030 года.

— Мера скажется только на ценах машин иностранного производства, потому что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета. Такие действия должны поддержать отечественный автозаводы, — пишут СМИ. 

Ставки утильсбора для ввозимых нелокализованных в России автомобилей вырастут так: 

• Двигатели на 1-2 литра — с 300 000 до 556 000 рублей (в 2025 году — 667 000);
• Двигатели на 2-3 литра — до 1 563 000 рублей (в 2025 году — 1 875 000);
• Двигатели 3-3,5 литра — до 1 794 600 рублей (в 2025 году — 2 153 400);
• Двигатели свыше 3,5 литров — до 2 284 000 рублей (в 2025 году — 2 742 300).

Сообщается, что утильсбор не затронет физлиц, которые самостоятельно ввозят автомобиль в Россию с двигателем до 3 литров для личного пользования.

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Автор:
сегодня, в 17:22 +2
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