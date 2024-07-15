Где поесть в тульских парках: обзор кафе и летних веранд от Myslo

Кафе «Пеперони»
«Пеперони» — стандартное летнее кафе без посягательств на роскошь. Приятный простой интерьер, в котором можно комфортно перекусить или отметить детский день рождения. Для романтического свидания такое годится не очень.
Основное в меню — пицца. Здесь ее аж 12 видов. Есть салаты, пасты, закуски и мороженое. А еще необычная позиция — десерт дня. Порция стоит 300 рублей, но какой именно десерт принесут, в меню советуют уточнить у официанта.
Что почем?
Средний чек — от 700 руб.
- Пицца «Пеперони» — 650 руб.
- Паста «Карбонара» — 410 руб.
- Цезарь с цыпленком — 430 руб.
- Капучино (150 мл) — 200 руб.
- Лимонад «Груша — бергамот» — 200 руб.
Мангал-бар «Уголек»
Это заведение полностью оправдывает название «мангал-бар». Вы можете отыскать его по запаху мяса, приготовленного на гриле. Из очевидных плюсов — веранда, которая выходит не на основные проходы парка, а значит, можно посидеть без суеты.
В меню много блюд с мангала, что ожидаемо. Есть мясо, птица и рыба — целых девять позиций. Есть закуски к пенному, вину и крепкому, салаты, супы и бургеры.
Что почем?
Средний чек — от 800 руб.
- Окрошка на квасе — 350 руб.
- Домашний цезарь с курицей — 450 руб.
- Бургер классический — 570 руб.
- Стейк мачете — 990 руб.
- Авторский цитрусовый лимонад (300 мл) — 200 руб.
Кофейня Mr.Cup
Небольшая избушка Mr.Cup пользуется популярностью у посетителей парка, несмотря на то, что из посадочных мест здесь только лавочки на улице.
Это хороший вариант взять кофе и десерты с собой на прогулку. В меню самые разнообразные напитки — кофе, чай, соки и лимонады.
Выпечка и десерты всегда разные, так что в основном меню их нет.
Что почем?
- Латте «Кокос-Ежевика» (300 мл) — 390 руб.
- Капучино (200 мл) — 210 руб.
- Лимонад «Клубника — гранат — базилик (300 мл) — 340 руб.
Кафе «Сандали»
Кафе «Сандали» в Центральном парке работает очень давно. Стильное, приятное заведение. Если первое кафе мы рассматривали, чтобы перекусить или пообедать с детьми, то здесь можно и вечернюю встречу организовать.
Грузинская кухня! Два вида хачапури, шесть видов шашлыка, хинкали, салаты, закуски и супы.
Что почем?
Средний чек — от 900 руб.
- Хачапури по-аджарски — 490 руб.
- Шашлык из свиной шеи — 650 руб.
- Хинкали — 120 руб./штука.
- Безалкогольный мохито (500 мл) — 250 руб.
- Капучино (300 мл) — 190 руб.
Кофейня «Петр Петрович»
Ресторан «Петр Петрович» мы знаем. Но летом в парке открылась еще и летняя кофейня. Выглядит очень симпатично.
В кофейне есть завтраки, которые подают весь день, римская пицца, супы, паста, салаты и закуски. А еще здесь целых восемь видов десертов и детское меню.
Что почем?
- Пицца «Мясное ассорти» — 750 руб.
- Салат «Цезарь» с пастрами из индейки — 450 руб.
- Окрошка с пастрами из индейки — 350 руб.
- Паста «Карбонара» — 390 руб.
- Капучино (200 мл) — 150 руб.
- Лимонад «Имбирь — лемонграсс» — 170 руб.
Кафе «Блины»
С разнообразием заведений в Комсомольском парке, конечно, куда хуже, чем в Центральном. Но здесь тоже есть место притяжения местных жителей — кафе «Блины».
Интерьер — как в столовой, но и цены бюджетные.
В меню сытные и сладкие блины, супы и френч-доги. Перекусить можно.
Что почем?
- Блин с куриной грудкой в соусе — 240 руб.
- Блин с творогом и курагой — 170 руб.
- Блин с сахаром — 99 руб.
- Френч-дог с говяжьей сосиской — 200 руб.
- Капучино — 170 руб.
- Чай зеленый — 60 руб.
Кафе «Терраса»
«Терраса» — единственное заведение в Платоновском парке. Помимо него есть только фуд-траки с едой, так что в кафе всегда много людей. Интерьер минималистичный, без изысков.
В меню — перекусы, салаты, паста, три вида пиццы, два блюда на мангале и девять видов десертов.
Что почем?
- Попкорн из креветок с соусом тар-тар — 350 руб.
- Цезарь с курицей — 350 руб.
- Тальятелли с лесными грибами — 410 руб.
- Пицца «Маргарита» — 410 руб.
- Мини-шашлык из куриного бедра с томатным салатом — 320 руб.
- Капучино (300 мл) — 180 руб.
- Лимонады (300 мл) — 250 руб.