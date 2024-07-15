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  5. Где поесть в тульских парках: обзор кафе и летних веранд от Myslo - MySlo.ru
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Где поесть в тульских парках: обзор кафе и летних веранд от Myslo

Где поесть в тульских парках: обзор кафе и летних веранд от Myslo

Прошлись по заведениям парков, чтобы вы не тратили время на выбор лучшего для вас местечка.

Центральный парк

Кафе «Пеперони»

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«Пеперони» — стандартное летнее кафе без посягательств на роскошь. Приятный простой интерьер, в котором можно комфортно перекусить или отметить детский день рождения. Для романтического свидания такое годится не очень.

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Основное в меню — пицца. Здесь ее аж 12 видов. Есть салаты, пасты, закуски и мороженое. А еще необычная позиция — десерт дня. Порция стоит 300 рублей, но какой именно десерт принесут, в меню советуют уточнить у официанта.

Что почем?

Средний чек — от 700 руб.

  • Пицца «Пеперони» — 650 руб.
  • Паста «Карбонара» — 410 руб.
  • Цезарь с цыпленком — 430 руб.
  • Капучино (150 мл) — 200 руб.
  • Лимонад «Груша — бергамот» — 200 руб.
 

Мангал-бар «Уголек»

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В меню много блюд с мангала, что ожидаемо. Есть мясо, птица и рыба — целых девять позиций. Есть закуски к пенному, вину и крепкому, салаты, супы и бургеры.

Что почем?

Средний чек — от 800 руб.

  • Окрошка на квасе — 350 руб.
  • Домашний цезарь с курицей — 450 руб.
  • Бургер классический — 570 руб.
  • Стейк мачете — 990 руб.
  • Авторский цитрусовый лимонад (300 мл) — 200 руб.
 

Кофейня Mr.Cup

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Небольшая избушка Mr.Cup пользуется популярностью у посетителей парка, несмотря на то, что из посадочных мест здесь только лавочки на улице. 

Это хороший вариант взять кофе и десерты с собой на прогулку. В меню самые разнообразные напитки — кофе, чай, соки и лимонады. 

Выпечка и десерты всегда разные, так что в основном меню их нет. 

Что почем?

  • Латте «Кокос-Ежевика» (300 мл) — 390 руб.
  • Капучино (200 мл) — 210 руб.
  • Лимонад «Клубника — гранат — базилик (300 мл) — 340 руб.
 

Кафе «Сандали»

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Кафе «Сандали» в Центральном парке работает очень давно. Стильное, приятное заведение. Если первое кафе мы рассматривали, чтобы перекусить или пообедать с детьми, то здесь можно и вечернюю встречу организовать.

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Грузинская кухня! Два вида хачапури, шесть видов шашлыка, хинкали, салаты, закуски и супы. 

Что почем?

Средний чек — от 900 руб.

  • Хачапури по-аджарски — 490 руб.
  • Шашлык из свиной шеи — 650 руб.
  • Хинкали — 120 руб./штука.
  • Безалкогольный мохито (500 мл) — 250 руб.
  • Капучино (300 мл) — 190 руб.
 

Кофейня «Петр Петрович»

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Ресторан «Петр Петрович» мы знаем. Но летом в парке открылась еще и летняя кофейня. Выглядит очень симпатично.

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В кофейне есть завтраки, которые подают весь день, римская пицца, супы, паста, салаты и закуски. А еще здесь целых восемь видов десертов и детское меню. 

Что почем? 

  • Пицца «Мясное ассорти» — 750 руб.
  • Салат «Цезарь» с пастрами из индейки — 450 руб.
  • Окрошка с пастрами из индейки — 350 руб.
  • Паста «Карбонара» — 390 руб.
  • Капучино (200 мл) — 150 руб.
  • Лимонад «Имбирь — лемонграсс» — 170 руб.
Комсомольский парк

Кафе «Блины»

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С разнообразием заведений в Комсомольском парке, конечно, куда хуже, чем в Центральном. Но здесь тоже есть место притяжения местных жителей — кафе «Блины».

Интерьер — как в столовой, но и цены бюджетные.

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В меню сытные и сладкие блины, супы и френч-доги. Перекусить можно.

Что почем?

  • Блин с куриной грудкой в соусе — 240 руб.
  • Блин с творогом и курагой — 170 руб.
  • Блин с сахаром — 99 руб.
  • Френч-дог с говяжьей сосиской — 200 руб.
  • Капучино — 170 руб.
  • Чай зеленый — 60 руб.
Платоновский парк

Кафе «Терраса»

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«Терраса» — единственное заведение в Платоновском парке. Помимо него есть только фуд-траки с едой, так что в кафе всегда много людей. Интерьер минималистичный, без изысков.

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В меню — перекусы, салаты, паста, три вида пиццы, два блюда на мангале и девять видов десертов. 

Что почем? 

  • Попкорн из креветок с соусом тар-тар — 350 руб.
  • Цезарь с курицей — 350 руб.
  • Тальятелли с лесными грибами — 410 руб.
  • Пицца «Маргарита» — 410 руб.
  • Мини-шашлык из куриного бедра с томатным салатом — 320 руб.
  • Капучино (300 мл) — 180 руб.
  • Лимонады (300 мл) — 250 руб.

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вчера, в 14:20 +2
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