Где поесть в тульских парках: обзор кафе и летних веранд от Myslo

Прошлись по заведениям парков, чтобы вы не тратили время на выбор лучшего для вас местечка.

Центральный парк

Кафе «Пеперони»

«Пеперони» — стандартное летнее кафе без посягательств на роскошь. Приятный простой интерьер, в котором можно комфортно перекусить или отметить детский день рождения. Для романтического свидания такое годится не очень.

Основное в меню — пицца. Здесь ее аж 12 видов. Есть салаты, пасты, закуски и мороженое. А еще необычная позиция — десерт дня. Порция стоит 300 рублей, но какой именно десерт принесут, в меню советуют уточнить у официанта.

Что почем?

Средний чек — от 700 руб.

Пицца «Пеперони» — 650 руб.

Паста «Карбонара» — 410 руб.

Цезарь с цыпленком — 430 руб.

Капучино (150 мл) — 200 руб.

Лимонад «Груша — бергамот» — 200 руб.

Мангал-бар «Уголек»

Это заведение полностью оправдывает название «мангал-бар». Вы можете отыскать его по запаху мяса, приготовленного на гриле. Из очевидных плюсов — веранда, которая выходит не на основные проходы парка, а значит, можно посидеть без суеты.

В меню много блюд с мангала, что ожидаемо. Есть мясо, птица и рыба — целых девять позиций. Есть закуски к пенному, вину и крепкому, салаты, супы и бургеры.

Что почем?

Средний чек — от 800 руб.

Окрошка на квасе — 350 руб.

Домашний цезарь с курицей — 450 руб.

Бургер классический — 570 руб.

Стейк мачете — 990 руб.

Авторский цитрусовый лимонад (300 мл) — 200 руб.

Кофейня Mr.Cup

Небольшая избушка Mr.Cup пользуется популярностью у посетителей парка, несмотря на то, что из посадочных мест здесь только лавочки на улице.

Это хороший вариант взять кофе и десерты с собой на прогулку. В меню самые разнообразные напитки — кофе, чай, соки и лимонады.

Выпечка и десерты всегда разные, так что в основном меню их нет.

Что почем?

Латте «Кокос-Ежевика» (300 мл) — 390 руб.

Капучино (200 мл) — 210 руб.

Лимонад «Клубника — гранат — базилик (300 мл) — 340 руб.

Кафе «Сандали»

Кафе «Сандали» в Центральном парке работает очень давно. Стильное, приятное заведение. Если первое кафе мы рассматривали, чтобы перекусить или пообедать с детьми, то здесь можно и вечернюю встречу организовать.

Грузинская кухня! Два вида хачапури, шесть видов шашлыка, хинкали, салаты, закуски и супы.

Что почем?

Средний чек — от 900 руб.

Хачапури по-аджарски — 490 руб.

Шашлык из свиной шеи — 650 руб.

Хинкали — 120 руб./штука.

Безалкогольный мохито (500 мл) — 250 руб.

Капучино (300 мл) — 190 руб.

Кофейня «Петр Петрович»

Ресторан «Петр Петрович» мы знаем. Но летом в парке открылась еще и летняя кофейня. Выглядит очень симпатично.

В кофейне есть завтраки, которые подают весь день, римская пицца, супы, паста, салаты и закуски. А еще здесь целых восемь видов десертов и детское меню.

Что почем?

Пицца «Мясное ассорти» — 750 руб.

Салат «Цезарь» с пастрами из индейки — 450 руб.

Окрошка с пастрами из индейки — 350 руб.

Паста «Карбонара» — 390 руб.

Капучино (200 мл) — 150 руб.

Лимонад «Имбирь — лемонграсс» — 170 руб.

Комсомольский парк

Кафе «Блины»

С разнообразием заведений в Комсомольском парке, конечно, куда хуже, чем в Центральном. Но здесь тоже есть место притяжения местных жителей — кафе «Блины».

Интерьер — как в столовой, но и цены бюджетные.

В меню сытные и сладкие блины, супы и френч-доги. Перекусить можно.

Что почем?

Блин с куриной грудкой в соусе — 240 руб.

Блин с творогом и курагой — 170 руб.

Блин с сахаром — 99 руб.

Френч-дог с говяжьей сосиской — 200 руб.

Капучино — 170 руб.

Чай зеленый — 60 руб.

Платоновский парк

Кафе «Терраса»

«Терраса» — единственное заведение в Платоновском парке. Помимо него есть только фуд-траки с едой, так что в кафе всегда много людей. Интерьер минималистичный, без изысков.

В меню — перекусы, салаты, паста, три вида пиццы, два блюда на мангале и девять видов десертов.

Что почем?