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  5. 17 июля: креативные способы объехать пробку и собака-геймер - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
17 июля: креативные способы объехать пробку и собака-геймер

17 июля: креативные способы объехать пробку и собака-геймер

Доброе утро! Начинаем новый день и читаем только самые хорошие новости. Поехали!

Слишком много облаков. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +31 градуса.

Китайское подразделение Lego предложил детям ответить на вопрос: "Что делать, если вы попали в пробку?". На воплощение их идей в жизнь ушло 700 часов работы и 200 тысяч деталей конструктора. 

В видео зрители могут увидеть захватывающие погони на гигантском пончике и четвероногом автомобиле - все эти фантастические транспортные средства были созданы на основе ответов детей. Получившиеся модели не только попали на витрины магазинов, но и стали частью яркого и динамичного мультфильма, демонстрирующего безграничную детскую фантазию.

Сегодня встаем вместе с The 1975 - I'm In Love With You.

Сиба-ину по кличке Пи Би (Peanut Butter) стала звездой недавнего фестиваля Summer Games Done Quick. Собака-геймер прошла видеоигру Major League Baseball за 29 минут и 48 секунд, продемонстрировав свои впечатляющие навыки. 

Чтобы Пи Би чувствовала себя комфортно во время прохождения, для нее была специально ограничена сцена. Хотя Пи Би не смогла побить свой предыдущий рекорд в 23 минуты, она завоевала любовь и восхищение зрителей своим мастерством.

Появление Пи Би на фестивале стало настоящим событием. Ее выступление доказало, что собаки могут не только быть верными компаньонами, но и проявлять незаурядные способности в сфере видеоигр.

В этой фотоподборке вы увидите волшебные снимки, которые авторы успели сделать вовремя. Эти моменты, когда обыденное становится экстраординарным, поражают воображение и заставляют взглянуть на мир по-новому. Благодаря бдительности и оперативности фотографов, мы можем насладиться этими удивительными находками, которые раскрывают красоту и разнообразие окружающей нас реальности.

Прекрасного настроения!

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Автор:
вчера, в 06:00 0
 

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