На VK fest Милош Бикович анонсировал приезд в Тулу, а SHAMAN приготовил сюрприз мирового масштаба

Текст Екатерины Тамбовской. Фото Дианы Федоровой.

Этот фестиваль поставил новый рекорд по наибольшему количеству активностей — 161. Достижения были зафиксированы в Книге рекордов России и призы вручены 14 июля, в последний день фестиваля.

Программа была по-настоящему впечатляющей: выступления 277 артистов и блогеров, а также лекции, мастер-классы, конкурсы.

В этом году на главной синей сцене выступал и наш земляк, певец SHAMAN, он открывал VK fest 13 июля. Нам удалось с ним пообщаться и задать несколько вопросов.

— Вы открываете VK fest на главной синей сцене, это очень почётно. Какие эмоции от этого?

— Главное, что не на голубой (смеётся). На какую поставили, на такой и спою. Честно, мне все равно. Самое главное, что там есть люди, которым небезразлично моё творчество. Я не считаю себя знаменитостью, если так есть, слава богу. Мне самое главное, чтоб песни любили и слушали на русском языке во всем мире. Ну, а что касается соцсетей, вы сами прекрасно знаете, недавно был заблокирован мой YouTube канал, но как песни писались, так они и пишутся. Как я жил, так я и буду жить дальше. И скоро от меня последует «ответка», о которой узнает весь мир.

— Ваша музыкальная карьера началась в Новомосковске. Что помогает добиваться таких успехов и что бы посоветовали молодым музыкантам из Тульской области и других регионов, которые мечтают выступить на больших фестивалях, таких как VK fest?

— Кто-то говорит талант, кто-то говорит трудолюбие. А вот одержимость, какой-то фанатизм нужен для того, чтобы не терять веру в себя даже в те моменты, когда все потеряли в тебя веру. И ты сам порой не веришь. Но что-то в тебе говорит: «Нет, все равно иди, все равно ты сможешь!» Вот этот фанатизм в своей профессии, одержимость. Поэтому работайте, братья. Я в себе ничего не менял, я просто одержимо упорно шел к своей цели для того, чтобы поделиться и подарить свое творчество людям.

Одна из корреспонденток предложила записать видео-приглашение приехать в Россию северокорейской певице, которая исполнила его песню «Встанем» и обрела популярность среди российской аудитории. SHAMAN эту идею поддержал.

— Kim Ok Ju приветствую. Это SHAMAN. Я восхищен тем, как вы исполнили мою песню «Встанем» и с удовольствием вас приглашаю в Россию, мы сделаем это вместе на глазах у всего мира.

Тысячи зрителей устроили аншлаг на площадке «Знание.Лекторий». С лекцией о кино выступил известный сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович. Нам с ним тоже удалось пообщаться.

— Что больше всего нравится в работе и в жизни России?

— Люди.

— И можете передать привет тулякам? Фильм «Холоп» у нас побил все рекорды по просмотрам, туляки вас ждут.

— Город Тула? Я передам вам привет оттуда, я приеду к вам совсем скоро. Мы будем там снимать. Поэтому, туляки, увидимся.

Напомним, что с 21 июля по 29 октября в Алексинском районе пройдут съемки исторического художественного фильма о Петре I «Рождение империи» от «Студии Три Тэ» Никиты Михалкова.

VK fest уже давно вышел за рамки Санкт-Петербурга, в этом году фестиваль прошел в Уфе, Красноярске, «Сириусе» (Сочи), Москве. А как же сделать так, чтоб VK fest прошел в Туле?

Руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала, как выбирают города для VK Fest.

— Мы постоянно смотрим официальное сообщество VK Fest, в котором люди рассказывают, где бы хотели увидеть фестиваль в следующем году. В конкретном городе первый этап — поговорить с таксистом. Он везёт нас, как правило, в центр и параллельно рассказывает о всех потенциальных сложностях, что нам может помешать, что любят люди, каких артистов они слушают, каких нет. Следующий этап — работа с предпринимателями и администрацией города. Мы погружаемся в особенности малого бизнеса региона. Поэтому, как правило, город мы узнаём, задавая людям много разных вопросов.

На VK fest в Санкт-Петербурге Зоя Новикова и Константин Сидорков рассказали, что для них нет маленьких и больших городов, они всегда чутко прислушиваются к своей аудитории, которая в официальном сообществе VK fest. В этом году ждут новых пожеланий, чтоб привезти VK fest в новый город. Для этого нужно написать в сообщество фестиваля.

Дима Билан поделился, что хочет, чтоб VK fest доехал до Кавказа, Казани и Кабардино-Балкарии.

— Мне кажется, что именно в таких потрясающих местах можно налаживать прекрасную музыкальную связь с людьми. Консолидация какая-то тоже может происходить именно в регионах. Надо объединяться, объединять друг друга. Знаете, столько потрясающих мест, о которых даже иногда невозможно подумать, что это Россия. Потому что существовало какое-то долгое время понятие, что вот где-то там хорошо. На самом деле здесь, у нас в стране столько потрясающих мест, до Эльбруса можно добраться в конце концов.

— Команда VK расширяет географию. Какие-то новые города добавляются на карту VK fest. Очень круто, что это такая акция, которая касается не только столиц, но и города по всей стране тоже могут принять у себя ведущих артистов и почувствовать этот вайб, — рассказала телеведущая Яна Чурикова.

— Хочу, чтоб VK fest добрался до моей родины — Крыма и города Севастополя. Я бы очень хотел, чтоб мои выступления и других артистов там состоялись. Чтоб люди послушали крутую музыку, — поделился Holidayboy.