Кринж-блогера из Ефремова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Об инциденте рассказал телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

В видеохостинге на одноименном канале ефремовец опубликовывал ролики с секс-куклами. Он даже дал им имена — Урсула и Лиза. Как подчеркивал источник, мужчина приобрел кукол в маркетплейсе после развода с супругой.

— Любимицей у блогера была секс-кукла Лиза, параметрами которой он перед всеми хвастался: рост — 170 см, вес — 37 кг. «Мистер Соло» планировал после того, как выиграет свое дело в суде, поехать вместе с Лизой в Сочи, — отметил телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

44-летнего жителя Ефремова признали виновным в ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений треш-блогеру назначили штраф в 100 тыс. рублей.

К слову, влоги о приключениях с секс-куклами ефремовец, вероятно, стер. Теперь на своей страничке он рассказывает об урожае огурцов и помидоров.