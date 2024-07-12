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День «Добродея», фестиваль красок и матч «Арсенала»: выходные в Туле

День «Добродея», фестиваль красок и матч «Арсенала»: выходные в Туле

А еще групповая выставка «Обкатывая переход», спектакль по повести Ф. М. Достоевского и главное событие лета — в нашем обзоре выходных.

День «Добродея»

Когда: 13 июля, суббота, 14.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

День «Добродея»

13 июля в честь 6-летия ремесленного двора состоится праздник «День Добродея».

Гостей ждет «Музыка на полную катушку» — насыщенная концертная программа, в которой выступят лучшие творческие коллективы региона.

 

«Арсенал» — «Черноморец»

Когда: 13 июля, суббота, 16.00.

Где: Центральный стадион.

«Арсенал» — «Черноморец»

13 июля «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Черноморец» из Новороссийска.

 

Обкатывая переход

Когда: 13 июля, суббота, 18.00.

Где: Cкейт-парк «База».

Обкатывая переход

13 июля в крытом скейт-парке «База» на территории «Октавы» пройдет групповая выставка «Обкатывая переход».

Десять художников займут пространство скейт-парка и поразмышляют на тему романтизации подросткового периода и субкультурных течений в массовой культуре.

 

Фестиваль красок

Когда: 13 июля, суббота, 18.00.
Где: Площадь искусств.
 

Фестиваль красок

13 июля на площади Искусств в Центральном парке пройдет фестиваль красок

 

Кубок Тульской области по велоспорту-маунтинбайку

Когда: 14 июля, воскресенье, 11.00.

Где: Лыжероллерный центр «Веденино».

Кубок Тульской области по велоспорту-маунтинбайку

14 июля в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет первый этап Кубка области по велоспорту-маунтинбайку.

 

Белые ночи

Когда: 14 июля, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Белые ночи

14 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. 

Главное событие лета

Myslo-SUP

Когда: 10 августа, суббота, 13.00.

Где: Платоновский парк.

Myslo-SUP

10 августа в Платоновском парке на большом пруду и аллеях вокруг пройдет спортивный праздник и большой летний пикник — фестиваль Myslo-SUP.

 

а что в кино?

Тур с Иванушками

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда все делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.
 

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Автор:
сегодня, в 12:11 0
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