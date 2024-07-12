День «Добродея», фестиваль красок и матч «Арсенала»: выходные в Туле

День «Добродея»
Где: Ремесленный двор «Добродей».
13 июля в честь 6-летия ремесленного двора состоится праздник «День Добродея».
Гостей ждет «Музыка на полную катушку» — насыщенная концертная программа, в которой выступят лучшие творческие коллективы региона.
«Арсенал» — «Черноморец»
Где: Центральный стадион.
13 июля «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Черноморец» из Новороссийска.
Обкатывая переход
Где: Cкейт-парк «База».
13 июля в крытом скейт-парке «База» на территории «Октавы» пройдет групповая выставка «Обкатывая переход».
Десять художников займут пространство скейт-парка и поразмышляют на тему романтизации подросткового периода и субкультурных течений в массовой культуре.
Фестиваль красок
Где: Площадь искусств.
13 июля на площади Искусств в Центральном парке пройдет фестиваль красок.
Кубок Тульской области по велоспорту-маунтинбайку
Где: Лыжероллерный центр «Веденино».
14 июля в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет первый этап Кубка области по велоспорту-маунтинбайку.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
14 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Myslo-SUP
Где: Платоновский парк.
10 августа в Платоновском парке на большом пруду и аллеях вокруг пройдет спортивный праздник и большой летний пикник — фестиваль Myslo-SUP.