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  5. 16 июля: от наличников до скейтбордов, и трюкач установил новый мировой рекорд - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
16 июля: от наличников до скейтбордов, и трюкач установил новый мировой рекорд

16 июля: от наличников до скейтбордов, и трюкач установил новый мировой рекорд

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле опят обещают дождь, а температура воздуха опустится до +29 градусов.

Московский художник и дизайнер Рустам Усманов создает необычные объекты, сочетая современную западную и традиционную русскую культуру.

Последние работы Усманова - это наличники, выполненные в стиле известных брендов, таких как IKEA, McDonald's, Windows, Starbucks, Heinz и Nike. На своем канале он подробно делится процессом работы над проектами - от создания мудбордов и проектировки макетов до изготовления и покраски деревянных каркасов.

Предыдущим значимым проектом Усманова стали скейтборды, вдохновленные старинными наличниками. Дизайнер создал их совместно с Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области.

Усманов продолжает искать новые формы выражения, сочетая традиции и современность, и его работы неизменно привлекают внимание своей оригинальностью и остроумием.

Сегодня слушаем Kanye West - All Mine.

Нигерийский житель Анджола Олупитан продемонстрировал поистине впечатляющие физические возможности, установив новый мировой рекорд в ходьбе на руках с ногами, заложенными за голову. Этот акробатический трюк, которой под силу далеко не каждому, Олупитан выполнил на расстояние 10 метров всего за 12,52 секунды.

Предыдущий рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, составлял около 22 секунд. Таким образом, Анджола сумел превзойти своего предшественника более чем на 10 секунд, показав невероятную скорость и координацию движений. Этот выдающийся результат заслуженно принес ему титул нового мирового рекордсмена в данной дисциплине, и он вправе принимать заслуженные поздравления и аплодисменты за свое мастерство.

В Сети появилась забавная подборка фотографий котиков, по которым кто-то создал смешные рисунки. На этих изображениях милые пушистые питомцы предстают в самых неожиданных и комичных ракурсах и позах. 

Смешного настроения!

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16 июля, в 06:00 +3

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