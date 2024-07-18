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Водитель-олигарх

Водитель-олигарх

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Алексей Пиманов
  
Актеры:
Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным…

Сегодня
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
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19:20
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
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Люксор Тула
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
10:20
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, воскресенье
10:20
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, понедельник
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Стар
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Танго темной лошадки
31 мая - 19 июля
Люксор Тула
Фора Х
1 июня - 20 июля
Люксор Тула
Водитель-олигарх
18 - 24 июля
Синема Стар
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 27 июля 2023
Майский
Большое путешествие. Вокруг света
6 - 24 июля
Синема Стар
Лонки — великий обманщик
29 февраля - 27 июля
Майский
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