Водитель-олигарх
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Алексей Пиманов
Актеры:
Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
12+
Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным…
Сегодня
Завтра
20 июля, суббота
21 июля, воскресенье
22 июля, понедельник
23 июля, вторник
24 июля, среда
Сегодня
|Люксор Тула
|
10:20
14:20
18:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45
|Синема Стар
|
15:20
19:20
21:20
Завтра
|Люксор Тула
|
10:20
14:20
18:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45
|Синема Стар
|
15:20
19:20
21:20
20 июля, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
14:20
18:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45
|Синема Стар
|
15:20
19:20
21:20
21 июля, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
14:20
18:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45
|Синема Стар
|
15:20
19:20
21:20
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45
|Синема Стар
|
15:20
19:20
21:20
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45
|Синема Стар
|
15:20
19:20
21:20
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45
|Синема Стар
|
15:20
19:20
21:20
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