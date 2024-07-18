Водитель-олигарх

Премьера: 18.07.2024

Режиссер: Алексей Пиманов

Актеры: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 12+

Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным…